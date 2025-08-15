La madre del bebé que fue encontrada en un basurero en Montería, el pasado jueves del 15 de agosto, apareció argumentando tener problemas de estrés.

Las autoridades lograron identificar y ubicar a la mujer y les dijo que atravesaba una situación de alto estrés, lo que, presuntamente, la llevó a abandonar a la menor.

Su nombre se mantiene en reserva para no interferir con la investigación en curso. La recién nacida, que contaba con solo dos días de vida cuando fue rescatada, permanece bajo observación médica en el Hospital San Jerónimo.

En un acto de heroísmo y humanidad, nuestros policías en Montería rescataron a una bebé abandonada.

Un llamado a tiempo y una respuesta inmediata hicieron la diferencia. pic.twitter.com/VIqRYmdBEV — Policía Metropolitana de Montería (@PoliciaMonteria) August 15, 2025

El último reporte del centro asistencial confirma que su estado de salud es estable y que está recibiendo atención por parte de un equipo especializado.

En ese momento, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén dijo: “Es profundamente doloroso y decepcionante que en nuestra ciudad ocurra algo así: una bebé de apenas 2 días de nacida fue encontrada abandonada cerca de un contenedor de basura, en inmediaciones de la glorieta de la calle 30”.

La persona que encontró a la niña fue Yoel Agámez Lozano, quien al escuchar los gritos de la bebé llamó a la policía.

“Yo estaba trayendo a mi papá a la empresa para buscar una dotación que le iban a entregar. Escuché como un ruido, un llanto, pero pensé que era un animal. Yo miré para atrás pero no vi nada. Escuché otra vez, me volteé y nada”.