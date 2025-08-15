Un soldado colombiano murió y otros siete resultaron heridos este jueves 14 de agosto en un ataque con un dron atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, informaron fuentes castrenses.

En el ataque perdió murió el soldado Jhon Redondo Jiménez, quien, a pesar de los esfuerzos de los enfermeros de combate y el profesional médico, falleció durante su traslado hacia un hospital de Bucaramanga.

A su vez, según las autoridades, siete soldados más resultaron con heridas leves por producto de esquirlas. Tras este ataque, las unidades militares desplegaron operaciones ofensivas para asegurar el área y localizar a cuatro militares que formaban parte del dispositivo de seguridad en la zona.

“Este acto terrorista atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil”, señaló el Ejército en un comunicado, en el que expresó condolencias a la familia de Redondo Jiménez.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la #Brigada19, una unidad orgánica de @Ejercito_Div1, se permite informar a la opinión pública que:



1. ​El 14 de agosto de 2025, en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de… pic.twitter.com/o79lFmY4xV — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 15, 2025

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se refirió a los hechos en su cuenta de X, donde informó del ataque y de sus consecuencias.

“En vereda La Pradera, municipio Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, se reporta un ataque con un dron por parte del ELN, con resultado de 1 soldado asesinado, 7 heridos y 4 extraviados”, dijo.

En la zona donde fue perpetrado el ataque operan el ELN, disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y no es la primera vez que la guerrilla emplea drones con explosivos en ese municipio pues en marzo de este año, dos policías murieron en un ataque de similares características.