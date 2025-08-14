Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, dos hombres y una mujer, fueron capturados por unidades de la Policía y la Armada Nacional en el corregimiento Macayepo, jurisdicción de El Carmen de Bolívar, región de los Montes de María.

La detención, que cobija a los alias Sebastián, Candelario y María, se produjo a través de diligencias de allanamiento y registro ordenadas por un juez de la República, en razón de las investigaciones por el delito de tráfico, porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares le adelanta la Fiscalía.

En los allanamientos las autoridades se incautaron; tres fusiles M16, un fusil M4, un fusil Carabina CZ, una pistola Prieto Beretta, una pistola Glock, abundante munición de diferentes calibres, 24 proveedores para fusil, 8 proveedores para pistola, 5 teléfonos celulares y un cinturón con insignias alusivas grupo armado organizado.

Cortesía Policía de Bolívar.

Según el reporte de la Policía del departamento de Bolívar, estas acciones fueron antecedidas por un enfrentamiento directo;“cuando sujetos armados, al parecer integrantes del Clan del Golfo, al percatarse de la presencia de los uniformados, abrieron fuego indiscriminado contra la Fuerza Pública”.

Sobre este resultado el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “se logra afectar de forma directa a la estructura Arístides Meza Páez del Clan del Golfo, desarticulando parte de su engranaje criminal que delinque bajo el control criminal de alias ‘Johan’ o ‘Samuel’, sujeto que tendría como principal misión, mantener el control delictivo en el departamento de Bolívar, dinamizando las acciones armadas para amedrentar a comerciantes, ganaderos y contratistas, víctimas de extorsión, así como garantizar el flujo de los corredores de movilidad ilegal entre el departamento de Sucre y el sur de Bolívar”.

