Un hombre fue asesinado de dos mortales disparos por unos sicarios en horas de la mañana de este viernes 15 de agosto cuando se encontraba en la tranquilidad de su vivienda en el municipio de Sabanalarga.

El occiso fue identificado por las autoridades como Dewin Jesús De los Reyes De los Reyes, de 46 años de edad.

De acuerdo con lo manifestado por la pareja sentimental de la víctima, a eso de las 6:10 a. m., el hombre se encontraba dentro su residencia, ubicada en la invasión 11 de febrero, en cercanías del barrio La Manga.

Todo parecía tranquilo, no fue hasta que dos sujetos irrumpieron en el inmueble portando armas de fuego, uno de ellos apuntó la pistola en contra del hombre de 46 años y le propinó dos violentos disparos en la cabeza, para luego huir junto con su cómplice hacia un lugar desconocido.

Malherido, la víctima fue trasladada por los vecinos del sector hasta la clínica San Rafael donde posteriormente se produjo su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía del Atlántico adelanta labores de campo con el fin de dar con la captura de los responsables.

Cabe reseñar que el pasado miércoles 13 de agosto se registró un atentado similar que dejó como resultado un hombre herido.

El lesionado responde al nombre de Dahiwil José Acuña Palomino, de 28 años de edad, quien permanece en un centro médico.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 11:20 p. m., la víctima se encontraba caminando por las calles del barrio 20 de Enero, exactamente en la calle 23 con carrera 5.

En medio del recorrido fue sorpresivamente interceptado por dos desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta color negra. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para luego escapar junto con su cómplice.

Luego de haber sido atacado, Acuña Palomino fue trasladado por los vecinos del sector hasta el hospital municipal, donde permanece recibiendo atención médica con un diagnóstico estable.

Es importante mencionar que en lo que va del año, 14 personas han perdido la vida de manera violenta en Sabanalarga: 12 víctimas de sicariato y dos en medio de robos, cifras que han causado gran preocupación entre sus habitantes, puesto que en el año 2024 se registraron 17 homicidios.