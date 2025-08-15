Las balas resonaron nuevamente en el Suroccidente de Barranquilla. Esta vez, los habitantes del barrio El Bosque fue testigo de un nuevo atentado sicarial que dejó como saldo un hombre de 52 años muerto, crimen que se cometió en horas de la madrugada de este viernes 15 de agosto.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Juan Manuel Zurita Flores, quien se desempeñaba como cuidador de carros informal en la Frutera Los Compadres, ubicada norte de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de una de las personas que se encontraba en el sitio, siendo las 12:20 a. m., la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la terraza de la vivienda de una vecina, ubicada en la calle 58 con carrera 8G.

En ese momento, dos sujetos en moto llegaron hasta el lugar e interceptaron al hombre, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para luego darse a la huida a bordo del vehículo con rumbo desconocido.

Tras ser atacado, Zurita quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus lesiones.

EL HERALDO conoció que el hoy occiso registraba siete anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de injurias por vías de hecho, violencia intrafamiliar y porte de estupefacientes.

Según el informe suministrado por la Policía indica que, al parecer, la víctima era conocida como un comerciante de estupefacientes en los alrededores de una popular taberna ubicada por la carrera 44.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer los móviles del ataque armado.