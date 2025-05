Una joven recién graduada fue contratada para su primer trabajo, relacionado a su profesión, pero horas después fue despedida por un insólito hecho.

El caso, que fue publicado a través de un video en TikTok por la afectada, se hizo viral y recibió cientos de reacciones, ya que la búsqueda de empleo suele ser compleja y se gastan incluso hasta meses para lograr la oportunidad.

La mujer aseguró que la compañía la llamó para contratarla, después de pasar varias pruebas, e incluso asistió al lugar donde le hicieron un recorrido por las instalaciones y le presentaron incluso a quienes iban a ser sus nuevos compañeros.

La joven llegó a su casa contenta, feliz por la oportunidad y le contó a su familia que ya tenía nuevo empleo y que el día siguiente empezaría de manera oficial. Sin embargo, recibió una llamada de la empresa cuatro horas después informándole que ya no necesitaban de sus servicios.

En su relato, indicó que una amiga fue quien le comentó de la vacante y por ello presentó la documentación requerida, y después la compañía le notificó que la persona que la recomendó había decidido regresar nuevamente a su puesto, por lo que ya ella quedaba despedida.

“Así rompí el récord de la persona contratada menos tiempo”, dijo indignada por lo que le había hecho su amiga.

De inmediato los internautas reaccionaron: “A ella le dijeron que no en otra empresa y se regresó. Si en unos pocos meses ves que ella se sale y te contactan”, “para la próxima no le cuentes nada a nadie, ni a quien te recomiende”, “espero que estés muy agradecida de no haberte quedado, es una red flag gigantesca”, fueron algunos de los comentarios.