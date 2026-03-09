Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, reconoció este domingo su derrota en la consulta Frente por la Vida, en la que se alzó como ganador el exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras.

Lea: Vicky Dávila felicita a Paloma Valencia por su triunfo en la Gran Consulta por Colombia: “A ganar en primera vuelta”

“Quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país”, escribió Quintero en su cuenta de X.

También felicitó a Roy Barreras y aseguró que respaldará su candidatura presidencial de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Lea: “No he recibido ningún tipo de propuesta; en la consulta no hay compromiso de este tipo”: Oviedo sobre la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de Valencia

“Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, agregó.

Quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias por convicción y que creen como yo que la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar a nuestro país.

Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré… pic.twitter.com/zYqv7BYJjU — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) March 8, 2026

Barreras fue elegido como candidato a la Presidencia del ‘Frente por la Vida’, la consulta organizada por sectores de la izquierda, que se desarrolló a la par con las elecciones legislativas y en la que no participó el senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico.

Con el 91,73 % de las mesas informadas, Barreras, del movimiento ‘Solo con Roy ganamos todos’, acumula 232.266 votos, mientras que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero llega a 207.738 votos.

Lea: David Luna reconoce victoria de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia y le ratifica su respaldo

X Roy Barreras } Roy Barreras, candidato presidencial.

También eran candidatos en la consulta del Frente Amplio Edison Lucio Torres, Martha Viviana Bernal y Héctor Elías Pineda.

La baja votación del Frente por la Vida se da luego de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, dejara por fuera al candidato presidencial ganador de la consulta de izquierda de octubre pasado, el senador Iván Cepeda, al considerar precisamente que no podía participar en dos consultas, lo que hizo que el presidente Gustavo Petro, líder natural del Pacto Histórico, la coalición mayoritaria de izquierda en el país, promocionara la abstención por la consulta de izquierda, lo que suponía un respaldo a Cepeda como candidato.