El proceso de escrutinio de votos en las elecciones podría extenderse más de lo habitual debido al alto número de testigos electorales designados por campañas y partidos políticos en todo el país. Así lo advirtió Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien explicó que la duración del conteo dependerá en gran medida de las reclamaciones que se presenten durante la revisión de los sufragios.

Durante una entrevista en ‘Blu Radio’, Barrios señaló que el número de testigos electorales en el actual proceso supera ampliamente al registrado en comicios anteriores.

Según explicó, hace cuatro años había cerca de 200.000 testigos, mientras que en esta ocasión la cifra supera el millón solo para las elecciones al Congreso.

“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, afirmó la directora de la MOE, al referirse al papel que desempeñan durante la revisión de los votos y a las posibles solicitudes de reconteo.

Barrios indicó que muchos de estos observadores han recibido instrucciones de sus campañas para estar atentos al proceso y solicitar revisiones cuando consideren que existen inconsistencias en el conteo.

“Por eso podría tomar más tiempo del necesario el proceso”, señaló.

En qué casos pueden reclamar los testigos electorales

La directora de la MOE explicó que los testigos electorales tienen la facultad de presentar reclamaciones durante el escrutinio, siempre que exista una razón clara y se sigan los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.

“Normalmente se activa cuando no coincida número de personas con número de votos, cuando el jurado no muestra cada uno de los votos de manera adecuada y cuando no coincide o se tiene dudas al número que se escribe en el formulario E-14”, detalló.

Asimismo, aclaró que estas solicitudes deben realizarse mediante un formato específico. “Uno no puede hacer reclamaciones porque sí, siempre tiene que haber una razón”, explicó.

Barrios agregó que el reconteo de votos es un procedimiento público y formal, por lo que no puede realizarse de manera repetitiva sin justificación. Cada solicitud, dijo, queda registrada en actas junto con la reclamación del testigo electoral.

Más de 800.000 testigos fueron postulados para las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que más de 800.000 personas fueron postuladas por organizaciones políticas como testigos electorales para la jornada electoral del 8 de marzo, en la que los colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República y participarán en consultas presidenciales.

El plazo para postular testigos finalizó a las 11:59 p. m. del 5 de marzo. Tras el cierre del proceso, el CNE inició la fase de acreditación de estos actores electorales.

José Antonio Parra Fandiño, director de Inspección y Vigilancia del CNE, indicó que la acreditación comenzó “inmediato” después de finalizada la etapa de postulación.

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, los testigos electorales tienen la función de vigilar el proceso de votación y el escrutinio, además de formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades cuando detecten irregularidades.

Capacitación nacional para los testigos electorales

Entre el 5 y el 7 de marzo, el Consejo Nacional Electoral adelanta jornadas de capacitación en todo el país dirigidas a quienes ejercerán como testigos electorales durante la jornada de votación.

Las sesiones se realizan entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., en bloques de dos horas, con el objetivo de facilitar la participación de los asistentes.

Durante estas capacitaciones se explican las funciones y responsabilidades de los testigos antes, durante y después de la jornada electoral. También se hace énfasis en la posibilidad de tomar fotografías del formulario E-14 y reportar esa información a las respectivas organizaciones políticas.

Alertas por presiones a votantes y cambios en puestos de votación

En la entrevista, Barrios también alertó sobre reportes de posibles presiones laborales a votantes en algunas regiones del país.

“Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó.

Además, indicó que las condiciones climáticas han obligado a trasladar algunos puestos de votación, especialmente en el departamento de Córdoba.

“Hasta el miércoles llevábamos 19 puestos que se han movido en Córdoba, esperemos que no se superen los 25 puestos de votación que tengan que moverse por lluvias”, concluyó.