El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que más de 800 mil personas fueron postuladas “por las organizaciones políticas” como testigos electorales, de cara a la jornada del domingo 8 de marzo en la que los colombianos elegirán al próximo Congreso de la República y a los candidatos presidenciales en cada una de las tres consultas.

A las 11:59 p. m. del jueves 5 de marzo culminó el plazo para que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos, así como las organizaciones de observación electoral reconocidas por el CNE, postularan sus testigos electorales.

José Antonio Parra Fandiño, director de Inspección y Vigilancia del CNE, indicó que una vez cerrada la postulación se dio inicio “inmediato” a la fase de acreditación.

ATENCIÓN | ⏳ ¡Últimos 40 minutos! El @CNEColombia informa que ya se han postulado más de 800.000 testigos electorales.

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, los testigos electorales “vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades”.

Entre el 5 y el 7 de marzo, el Consejo Nacional Electoral desarrolla una intensa jornada nacional de capacitación dirigida a los testigos electorales en todo el país. Esta formación busca reforzar los conocimientos para quienes vayan a cumplir esta labor en los puestos de votación del próximo domingo.

“La jornada se desarrollará desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., en bloques de dos horas por capacitación para facilitar la presencia de estos actores electorales y les garantiza a las agrupaciones políticas que sus testigos acreditados ejercezan de manera rigurosa su labor de vigilancia de cada uno de los votos depositados en las urnas, fortaleciendo la legitimidad y la transparencia de estos eventos democráticos”, destacó el CNE.

Agregó que durante estas sesiones se explicarán en detalle las funciones y responsabilidades de los testigos electorales antes, durante y después de la jornada de votación. Además, se hará énfasis en la facultad que tienen para hacer fotografías del E-14 y la manera en la que pueden reportar esa evidencia a su respectiva agrupación política.