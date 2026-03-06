Con la llegada de una nueva jornada electoral este domingo 8 de marzo en Colombia, muchos ciudadanos se preparan para acudir a las urnas.

Sin embargo, entre las dudas más frecuentes aparece una pregunta curiosa: ¿es permitido asistir al puesto de votación acompañado de una mascota?

Durante este proceso electoral, millones de colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso para el periodo 2026-2030. Ante la gran afluencia de votantes, las autoridades han recordado algunas recomendaciones para facilitar el desarrollo de la jornada.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones legislativas. En esta jornada se escogerán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, quienes integrarán el nuevo Congreso de la República de Colombia durante los próximos cuatro años.

Para garantizar la participación, se instalarán más de 13.700 puestos de votación con alrededor de 125.000 mesas distribuidas en todo el país.

Además de elegir a los nuevos congresistas, los votantes también podrán participar en consultas interpartidistas que definirán algunos de los candidatos presidenciales para las elecciones.

¿Está permitido ir a votar en Colombia con perros o gatos?

Aunque muchas personas acostumbran salir con sus mascotas, no existe una norma que prohíba expresamente llevarlas a los puestos de votación. Es decir, desde el punto de vista legal, un ciudadano podría acudir acompañado de su perro o gato.

Sin embargo, la Registraduría recomienda evitar hacerlo cuando sea posible. La razón principal es facilitar la logística de la jornada y prevenir congestiones en los lugares de votación, donde se concentran miles de personas durante varias horas.

¿Por qué no es recomendable llevar mascotas a los puestos de votación este 8 de marzo?

Las autoridades también señalan que estos espacios suelen presentar altos niveles de ruido, filas largas y grandes aglomeraciones, situaciones que pueden resultar incómodas o incluso peligrosas para los animales.

Estrés o ansiedad por la cantidad de personas.

Golpes de calor en lugares con alta temperatura.

Posibles pisadas o accidentes en medio de la multitud.

Si por alguna razón una persona necesita acudir al puesto de votación con su mascota porque sea de apoyo o asistencia, las autoridades sugieren tomar algunas precauciones básicas:

Mantener al animal siempre con correa o transportador.

Evitar zonas con demasiada aglomeración.

Vigilarlo constantemente para prevenir accidentes.

Garantizar que no interfiera con la movilidad de otros votantes.

La recomendación general sigue siendo dejar a las mascotas en casa, tanto por su bienestar como para contribuir al orden durante la jornada electoral.