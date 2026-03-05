Para el liberal Alejandro Vega, los últimos cuatro años en el Congreso de la República han sido un periodo “lleno de resultados”, que se han refrendado con varias leyes impulsadas a favor de los colombianos. Por eso ha vuelto a proponer su nombre como candidato al Senado, con el firme propósito de seguir trabajando en pro del bienestar de la ciudadanía.

“Hemos levantado la voz para seguir impulsando la descentralización y la autonomía de los entes territoriales, para que los departamentos y municipios tengan cada vez más voz, que dependan menos de la capital. Lo que debemos hacer desde el Congreso de la República es brindar más herramientas financieras, presupuestales y de competencia a municipios y departamentos”, aseguró.

El aspirante fue enfático al sostener que el país debe visionar el turismo como un gran dinamizador de la economía: “La costa Atlántica, por ejemplo, ha sido pionera y gran articuladora del desarrollo turístico en el país, y ese proceso debe seguir siendo acompañado”.

Y agregó que “no podemos dejar de lado los temas de emprendimiento y fortalecimiento económico para mujeres y hombres cabeza de familia. Hoy existe una gran demanda por parte de los ciudadanos de programas y espacios que les permitan pasar de la informalidad a la formalidad, pero también acceder a mecanismos propios de generación de ingresos”.

Frente a la crisis energética en el Caribe, Vega recalcó que se requiere un “consenso nacional” que debe ser liderado por el próximo Gobierno.

“En el Plan Nacional de Desarrollo debe convertirse en un pilar fundamental garantizar que las fuentes de producción de energía estén adecuadamente estructuradas, que los costos de la energía disminuyan y que se fortalezcan fuentes alternas basadas en energías limpias”, cerró.