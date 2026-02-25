De pastor cristiano a congresista. Ese es el salto que ha planteado dar David Reyes, quien hace parte de la lista del Partido Oxígeno al Senado de la República.

Con una trayectoria de más de 15 años que ha estado marcada por el trabajo social, ha planteado que este escenario le permitirá trabajar a favor de las comunidades más vulnerables.

“Lo nuestro es servir. Todos los frentes en los que hemos trabajado —la educación, la tecnología, y el trabajo espiritual— tienen ese mismo propósito. La política es simplemente otra línea de acción para servir a los demás”, expuso.

El candidato destacó que la conformación de la lista responde a la intención del partido de reunir perfiles técnicos y líderes sociales con trayectoria: “En una lista cerrada, el ciudadano vota por las ideas y por el equipo, no por intereses individuales”.

Reyes no dudó en lanzar críticas al manejo económico y político del Gobierno nacional, señalando que el país enfrenta un escenario de polarización y debilitamiento institucional.

“El país necesita pragmatismo y respeto por la institucionalidad”, dijo, al tiempo que recalcó que se necesita recuperar el equilibrio social desde la equidad y no desde políticas asistencialistas.