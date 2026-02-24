Mediante una carta dirigida a la Dirección Nacional del Centro Democrático, José Félix Lafaurie Rivera -presidente de Fedegán- presentó su renuncia irrevocable al partido. Esto ocurre un mes después de que se filtrara una misiva en la que pidió para él y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, la escisión del CD.

En la reciente carta enviada a Gabriel Vallejo Chujfi, director nacional del Centro Democrático, José Félix Lafaurie Rivera confirmó que su decisión de renunciar a la militancia de este partido se produjo tras el desarrollo del proceso de selección del candidato oficial del CD a la Presidencia de la República, en el cual resultó ganadora Paloma Valencia.

Indicó que no obtuvo respuesta a ninguna de las solicitudes formales y derechos de petición que presentó solicitando aclaraciones sobre dicho proceso, que considera plagado de situaciones “contrarias a los principios de transparencia y coherencia institucional”.

No obstante, aseguró que continuará reclamando respuestas a sus interrogantes, ahora como ciudadano independiente.

En ese sentido, el miembro fundador del Centro Democrático expresó que dentro de la colectividad persisten intereses oscuros “que van en contravía de sus principios fundacionales”.

“Renuncio a la forma, no al fondo, porque mis principios permanecen intactos. Me aparto porque intereses internos desplazaron la deliberación y porque los órganos de dirección optaron por privilegiarlos. Renuncio por dignidad”, se lee.

Agregó que su intención no es generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia. “Ella no tiene relación alguna con mis desacuerdos”, sostuvo.

Regresa a Salvación Nacional

En su carta, anunció su regreso al partido Salvación Nacional, colectividad de la cual fue fundador y que actualmente dirige Enrique Gómez Martínez. Allí, afirmó, continuará defendiendo el legado de Álvaro Gómez Hurtado.

Cabe recordar que el partido Salvación Nacional apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República.

“Hoy regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional. Desde allí continuaré dando las batallas que exige este momento histórico, fiel a mis convicciones, cuando la democracia enfrenta una amenaza real de continuidad de un gobierno de izquierda que intentó erosionarla desde dentro”, concluyó.