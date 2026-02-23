El procurador Gregorio Eljach se reúne este lunes con integrantes del Consejo Gremial para socializar la estrategia de paz electoral y articular esfuerzos que garanticen elecciones libres, seguras y transparentes, en defensa de la democracia.

La estrategia de paz electoral del Ministerio Público tiene el fin de articular acciones pedagógicas que garanticen que los comicios además sean oportunos, conscientes y que se respeten los resultados.

El fin de semana Eljach Pacheco respaldó a la Registraduría en la organización de las elecciones legislativas, consultas y presidenciales, destacando que por primera vez en unos comicios en Colombia, el formulario E14 será expedido en triple copia y digitalizado, lo que incrementa las garantías de transparencia en el proceso y para todos los actores que intervienen en él.

“Por primera vez el formulario E14 se expedirá en triple copia y será digitalizado, proceso que estará vigilado no solo por la Procuraduría, sino también por veedurías internacionales, testigos de los partidos en las mesas y medios de comunicación”, afirmó.

Frente a las inquietudes sobre el desarrollo de las elecciones en las fechas establecidas, el jefe del Ministerio Público sostuvo que no tiene “motivo, prueba, argumento jurídico o elemento fáctico para poner en duda el proceso que viene adelantando el registrador nacional con todo esmero y pulcritud”.

Y resaltó: “Venimos adelantando esta invitación para llevar por todo el país el blindaje del proceso electoral, de manera que cada persona haga uso de su libertad para elegir”.

“La escalera de la democracia empieza con la certeza de que habrá elecciones; no tiene cabida la incertidumbre que rondaba el país hace meses, sobre si se cambiaría la fecha o se aplazarían. Nada de eso fue cierto y Colombia ya dijo no a la modificación del calendario electoral. Vamos a hacer elecciones y a participar en ellas”, señaló.

Y agregó que las elecciones en el país “tienen que ser libres, sin delitos electorales, transparentes, seguras gracias a nuestras Fuerzas Armadas, oportunas, conscientes y deben respetarse los resultados que arrojen las urnas, y a todo eso vamos a contribuir”.