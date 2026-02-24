Durante la rueda de prensa en la que el presidente Gustavo Petro presentó de manera oficial este lunes el nuevo modelo de pasaporte colombiano, volvió a arremeter contra los órganos de control al cuestionar la transparencia de las próximas elecciones a la Presidencia y al Congreso de la República.

“Si los datos de los colombianos son manejados por privados, hay que preguntarse siempre quién maneja los escrutinios electorales. Porque si son los mismos estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, advirtió el mandatario.

Aunque el registrador Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach Pacheco han segurado en reiteradas ocasiones los últimos días que no hay evidencia de que exista irregularidad en el proceso de preparación de las jornadas electorales, el presidente Petro señaló que no ha obtenido una respuesta satisfactoria a su cuestionamiento por parte de los entes.

“No se me ha contestado sino groserías y groserías y evasiones y evasiones, incluso de fuentes editoriales de la prensa, pero nunca a mi pregunta. ¿Las personas que hoy privadamente manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios?“, insistió.

Sostuvo Petro que pese a lo que aseguran los jefes de la Registraduría, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía sobre las garantías electorales, existe un antecedente de las elecciones de 2014 que genera preocupación de cara a los comicios que se avecinan.

“¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y la fiscal? Diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral en Colombia. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones del Congreso. Tengo evidencia donde exactamente en 4.200 mesas por iteración del software de preconteo, 400 mil votos dejaron de sumársele al Pacto Histórico y se le agregaron al Partido de la U”, afirmó.

En ese sentido, anunció que entregará información a las autoridades competentes sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral con base en una sentencia emitida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral que declaró nulidad sobre un caso de las elecciones al Senado de 2014.

“Esto que sentenció aquí no se hizo, y lo que se encontró como fraudulento, demostrado por la justicia, sigue vigente. Se aplicó en 2022 y espero no se aplique en 2026. Tengo pruebas de cómo se usó contra el Pacto Histórico y contra mí”, aseveró.

Añadió: “Traje un testigo presencial de lo que pasó en 2022 en Pereira. El preconteo lo hace una empresa que se llama ASD, filial de Thomas Gregg & Sons. Si limitan los testigos electorales y el software no se puede verificar, el fraude en el preconteo queda como válido”, afirmó el mandatario, quien aseguró que ha solicitado la verificación del software “desde hace una semana”.

La semana pasada, el registrador nacional Hernán Penagos afirmó que se están presentando situaciones de “asedio” contra la Registraduría, tras los constantes pronunciamientos de Gustavo Petro sobre la organización de los comicios.

“En ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior y eso no va a ocurrir”, aseguró el registrador. Asimismo, enfatizó que: “nadie le va a decir al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones”, lo que pudiera ser una pulla contra el presidente Gustavo Petro.