Ante las diferentes denuncias por parte del Gobierno nacional, y del mismo presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de que haya fraude en las próximas elecciones, el Consejo Nacional Electoral envió un mensaje contundente asegurando que el proceso electoral en 2026 se realizará con total “transparencia”.

El presidente del órgano electoral, Cristian Quiroz Romero, señaló desde Caracas, Venezuela, donde adelanta una visita para verificar como se adelanta la organización del proceso en ese país, que “el discurso y la segmentación y la polarización no puede ser más allá que una opinión política. No puede ser que nos cueste la vida una opinión, no puede ser que nos cueste la vida una posición”.

Indicó además que desde el CNE están trabajando todos los días para brindar las garantías necesarias para que el proceso electoral no tenga contratiempos.

“En Colombia las próximas elecciones son legitimidad y transparencia para todos, así es que la invitación a todos los partidos políticos y actores, a los consulados, es que se acrediten como testigos electorales, sean parte de este proceso”, añadió.

Cabe recordar que la Registraduría anunció que se llevará a cabo una auditoría a todo el proceso electoral de este año, empezando por el software de preconteo, de escrutinios y de transmisión de los resultados.