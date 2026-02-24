La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció este martes 24 de febrero sobre el debate electoral de las últimas horas, haciendo un llamado enfático a las campañas presidenciales, movimientos políticos y autoridades del Estado para “respetar las instituciones y las reglas en el marco del proceso electoral”.

Según Marín, la Defensoría del Pueblo ha promovido la suscripción de un compromiso con elecciones “libres y en paz”, cuyo tercer punto establece la obligación de “respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico, que consiste en el respeto de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en el desarrollo de toda actuación relacionada con el proceso electoral”.

Este compromiso, explicó la defensora, ha sido firmado por diversas campañas presidenciales, movimientos políticos y altas autoridades del Estado, entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro, organismos de control y el presidente del Congreso.

Asimismo, Marín aclaró que este llamado “no significa que no pueda haber reclamos o quejas sobre el proceso electoral. Estas pueden ser válidas, legítimas y deben ser tramitadas”, agregando que “lo que significa es que las debemos llevar a las instancias correspondientes y confiar en que serán resueltos”.

Además, Iris Marín recordó que, aunque en el pasado se han presentado situaciones que alteraron resultados electorales, “esos hechos fueron evaluados por las autoridades como el Consejo de Estado o por otras autoridades del sistema electoral y democrático colombiano y fueron resueltas adecuadamente”.

Finalmente, resaltó la importancia de la confianza en las instituciones, “confiemos en que las instituciones tenemos la capacidad de resolver estas inquietudes de una manera que den tranquilidad sobre el proceso electoral que estamos adelantando. Que lo cuidemos día a día y podamos llegar a confiar en los resultados”.

Y añadió que, “los organismos de control tenemos un rol fundamental de poder recibir esas quejas, tramitarlas, las autoridades de justicia también tendrán una función allí y vamos a estar muy alertas para poder cuidar el proceso democrático en Colombia”.

