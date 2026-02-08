Los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para la revista Semana (febrero 7-2026) ratifican la tendencia, en lo que tiene que ver con preferencias electorales, entre los aspirantes a la Presidencia Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, quienes pasarían a la segunda vuelta. En ese sentido, dicha encuesta no difiere de los resultados de otros estudios, como los de Invamer y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que también coinciden en que –si las elecciones fueran hoy– los finalistas serían De la Espriella y Cepeda.

Aunque en la última encuesta de AtlasIntel, De la Espriella aventaja a Cepeda con un 0,7 por ciento, el resultado se considera un empate técnico, dado que dicha cifra se encuentra dentro del 1 por ciento del margen de error del estudio.

Los demás aspirantes se encuentran demasiado lejos, aún considerando que algunos de ellos ganen las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo y pasen a primera vuelta. Es el caso, por ejemplo, de Paloma Valencia, quien en una primera vuelta –de imponerse en la Gran Consulta por Colombia– tendría tan solo el 8,7 por ciento, lejos de De la Espriella y Cepeda.

Victor Lerena/EFE Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico.

Algo muy parecido sucedería con el ganador de la consulta gobiernista del Frente por la Vida (ya sin Cepeda), en la que Roy Barreras y Daniel Quintero tendrían, cada uno, 2,7 por ciento. De haber participado Cepeda en dicha consulta –lo que no sucedió por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluirlo– Cepeda los habría barrido, con un 82,9 por ciento.

Sergio Fajardo, el tercero en discordia por la Presidencia, tiene un respaldo del 7,6 por ciento en la encuesta de AtlasIntel, también muy distante de De la Espriella y Cepeda. Esa enorme diferencia lleva a pensar que –al no tener juego en las consultas– su margen de triunfo –o de pasar a una segunda vuelta– se redujo de forma considerable.

Los resultados de la encuesta de AtlasIntel dejan muy mal paradas las llamadas consultas, puesto que, al parecer, los votantes ya tendrían definido el respaldo a sus candidatos. Ello no deja de ser una mala noticia para quienes participan en las consultas, con la esperanza de que –después de marzo– las cosas podrían ser a otro precio. La tendencia indica todo lo contrario. La polarización es cada día más marcada y ello deja poca maniobrabilidad para quienes ofrecen recetas distintas a las que esperan los votantes.

Pero las consultas no solo se vieron afectadas por la dinámica electoral, sino también por el manejo caótico y errático que le dio el CNE a la conformación de las mismas. Hasta última hora no se sabía ni quienes podían entrar, ni quienes podían salir. A Cepeda lo sacaron con las mismas razones por las cuales a última hora metieron a Quintero. Un desbarajuste total.

Lo único que hasta ahora ha quedado claro –en lo que tiene que ver con las consultas– es que cada aspirante recibirá 8.287 pesos por cada voto que obtenga, independiente del número total que alcance. Es decir, quedó en evidencia que las consultas también son una buena inversión para los aspirantes. Al no haber umbral para las mismas, no habrá sanciones para quienes obtengan votaciones ridículas y vergonzantes. En otras palabras, las consultas resultaron un buen negocio. En el caso del candidato Cepeda –de haber participado en la consulta del Frente por la Vida– habría podido meterse al bolsillo 40.000 millones de pesos por reposición de votos. ¡Una barbaridad!

¿Qué pasará con las consultas? ¿Está todo definido: la pelea será entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda? Veamos.

Para enfrentar a Petro y Cepeda, ‘el Tigre’ Abelardo le ganó el pulso a la Gran Consulta

El primer lugar de Abelardo De la Espriella en la encuesta de AtlasIntel muestra que su respaldo va mucho más allá de un fenómeno mediático, producto de la novedad y del buen uso de las redes sociales.

Al ser presencial –cara a cara– la encuesta de AtlasIntel genera una mayor confiabilidad, acompañada de una muestra hasta ahora inédita de 7.298 personas consultadas en todo el país. El margen de error de apenas el 1 por ciento también brinda confianza en el estudio.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE Abelardo de la Espriella, candidato presidencial.

Es decir, más que un fenómeno mediático y de redes sociales, Abelardo De la Espriella es percibido por el votante como una opción viable y real para enfrentar y derrotar la candidatura gobiernista de Cepeda, en momentos en que la oposición navega en las aguas inciertas de la Gran Consulta por Colombia.

Ante la “corrección política” de buena parte de los integrantes de la Gran Consulta, que obedece a cálculos electorales, los votantes prefieren el valor y la contundencia de ‘el Tigre’ a la hora de señalar con nombres propios tanto a Petro como a su candidato Cepeda.

¿Dónde está la imparcialidad de Petro, como lo ordena la Constitución Nacional?

Que Abelardo De la Espriella sobrepase al candidato del gobierno, con todo lo que implica, en materia de falta de garantías y de recursos, no es un asunto menor. Mientras Cepeda cuenta con todo el músculo electoral del Gobierno, De la Espriella debe realizar una campaña con todo tipo de restricciones.

Hay lugares del país –Arauca, Vichada y Cauca, entre otros– donde no puede hacer campaña, porque el Gobierno no le garantiza seguridad. Son territorios controlados por organizaciones criminales y narcoterroristas que se han visto involucradas en la llamada Paz Total de Petro.

Pero esa misma situación no la vive Cepeda, quien recorre esas zonas sin limitaciones. Aún con ese “veto”, perverso y criminal, la candidatura de De la Espriella muestra buenos resultados, según la encuesta de AtlasIntel.

En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, Petro decidió –de frente y sin pudor– romper la imparcialidad a la que está obligado por la Constitución y ponerse la camiseta de su candidato. Ante este abuso perverso y aberrante, la pregunta es: ¿dónde está la Procuraduría General de la Nación? ¿Dónde están los organismos de control? ¿Quién vigila? ¿Nadie?

¿Se equivocó la Gran Consulta al bombardear más a Abelardo que a Cepeda?

Contrario a lo que sostenían quienes desde la Gran Consulta por Colombia se opusieron a la llegada de Abelardo De la Espriella a sus filas, la dinámica electoral –reflejada en la encuesta de AtlasIntel para Semana– muestra que, por fuera de dicha consulta, ‘el Tigre’ se creció.

Mientras puntea la encuesta con un 32,1 por ciento –por encima del candidato gobiernista– la posible ganadora de esa consulta tiene un 3,8 por ciento de intención de voto. Mientras buena parte de los integrantes de la Gran Consulta dedican sus esfuerzos a “bombardear” a De la Espriella, inclusive ensañándose más contra él que contra el propio Cepeda, Abelardo insiste en que el enemigo a vencer es Cepeda.

Los resultados de la encuesta de AtlasIntel mostrarían que los votantes también reconocen su coherencia, así como el hecho de no haber caído en el terreno de la ofensa y los agravios, como ocurrió con algunos de sus adversarios.

Si en una segunda vuelta presidencial quienes se oponen al gobierno Petro deben sumar fuerzas para derrotar a su candidato, ¿qué sentido tiene ensañarse contra aquel candidato que podría ser uno de sus mejores aliados?

Graduar enemigos antes de la primera vuelta es un pésimo negocio

¿Está todo definido? No. Si bien es cierto que las consultas terminaron siendo “un buen negocio” para candidatos y partidos políticos, que vieron en ellas la oportunidad de recuperar gastos, el respaldo de quienes las integran será definitivo para la segunda vuelta presidencial. Graduar de enemigos a sus integrantes es un pésimo negocio. Tanto Paloma Valencia como Roy Barreras y Claudia López, posibles ganadores de las mismas, jugarán duro hasta mayo, cuando se celebre la primera vuelta presidencial.

Pero –sin duda– sus posibilidades de triunfo son cada día más inciertas. ¿Podría uno de los ganadores de las consultas ganar la Presidencia? En política lo único cierto es lo que ya pasó, pero la fotografía de hoy indica que sólo De Espriella y Cepeda estarían en segunda vuelta.

Y en esa segunda vuelta –según la encuesta de AtlasIntel– Abelardo le ganaría a Cepeda con un 36,8 por ciento contra un 34,6 por ciento. Por cuenta de ese estrecho margen es que lo que pase en las consultas del próximo 8 de marzo es fundamental. En otras palabras, las consultas no ganan, pero definen al ganador. Y en política eso es lo más importante.