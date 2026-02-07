En medio de las fracturas internas en el sector de la izquierda luego de los desacuerdos por la consulta del Frente por la Vida en la que no participará Iván Cepeda -el precandidato por el Pacto Histórico- por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el precandidato presidencial Roy Barreras le hizo una curiosa propuesta al presidente Gustavo Petro.

El sector oficialista acusa a Barreras de fracturar al progresismo al decirle sí a la consulta y no bajarse como lo hizo Camilo Romero y Juan Fernando Cristo para estar alineados con Iván Cepeda que irá a primera vuelta pese a su intento por ser permitido en la consulta interpartidista.

Sea como sea, Barreras sigue con sus mítines cuando ya está incluido en el tarjetón de las consultas tras el sorteo realizado el pasado viernes por la Registraduría en el que se decidió el orden de las diferentes consultas y el de los candidatos.

Durante un evento, el exembajador de Colombia en Reino Unidos fue preguntado por su fórmula vicepresidencial a lo que respondió de debía pensarlo muy bien y que por el momento no tenía un nombre claro.

Sin embargo, describió las características que debía tener esa persona para ser merecedor de dicho cargo: “Sería bueno una fórmula vicepresidencial de izquierda, progresista, auténtico, Caribe, que le guste bailar, que tenga una buena relación con los Estados Unidos y que le duelan los pobres”.

Una persona que se encontraba en el lugar sugirió que podría ser el mandatario colombiano a lo que Roy acentuó y sostuvo que “un presidente de la República, como Gustavo Petro, podría ser fórmula vicepresidencial, no tiene inhabilidades, no tiene impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto de cambio continúa”.