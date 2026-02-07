La consulta de izquierda Frente Amplio por la Vida tuvo cambios in extremis. El precandidato presidencial y exministro Juan Fernando Cristo anunció este viernes que se baja de la consulta de la centroizquierda tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de no permitir la participación del también precandidato presidencial Iván Cepeda por haber participado en una consulta previa en octubre.

Lo propio hizo el ex gobernador de Nariño Camilo Romero, quien sostuvo un encuentro en Santa Marta con Cepeda y al finalizar la tarde confirmó su decisión de renunciar también al Frente Amplio por la Vida.

En la carta radicada ante la Registraduría, Romero expone, entre otras razones de su decisión: “Considero que una consulta sin la presencia de Iván Cepeda no solo desnaturaliza el espíritu plural y unitario con el que fue concebido el Frente por la Vida, sino que además fragmenta la fuerza progresista, en un momento en el que el país requiere cohesión, madurez política y sentido histórico”.

Camilo Romero, Precandidato presidencial.

Señala el exembajador que su decisión obedece a un “acto de coherencia política y responsabilidad histórica”, pues sostiene que “los proyectos transformadores deben estar por encima de los nombres, y que la prioridad debe ser la continuidad del progresismo en la Presidencia de la República”.

Antes, en la mañana de ayer, Juan Fernando Cristo había expuestos sus argumentos para también abandonar la consulta con Roy Barreras.

“Una consulta de centroizquierda sin la izquierda democrática queda incompleta y debilita la posibilidad de una opción progresista unificada. Aunque @SomosEnMarcha había decidido participar, la decisión del @CNE_COLOMBIA cambió sustancialmente las condiciones políticas y tiene un impacto negativo para el país”, escribió el exjefe de la cartera política del gobierno del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

Roy Barreras, Precandidato presidencial.

Explica en este sentido Cristo que seguirán en la colectividad “recorriendo el país con los #AcuerdosParaAvanzar: profundizar reformas sociales, corregir errores, rectificar el rumbo en seguridad y salud, trabajar con el sector privado con reglas claras, revisar la Paz Total y defender la estabilidad institucional”.

Agregó el precandidato en su declaración que desde el inicio manifestóla necesidad de que esta coalición fuera amplia, plural e incluyente; “que garantizara la participación del pensamiento liberal y que no se limitara exclusivamente a una consulta de izquierda. En ese proceso se alcanzaron acuerdos de carácter programático, se modificó el nombre original de la coalición y se establecieron reglas de juego claras”.

Nuevos nombres

La coalición de la izquierda, tras la baja de Cristo, de Romero y la ausencia de Iván Cepeda, que irá directamente a primera vuelta, finalmente quedó conformada por el exsenador Roy Barreras, el ex alcalde de Medellín Daniel Quintero, Martha Bernal Amaya y Héctor Elías Pineda Salazar.

No obstante, varios sectores del progresismo han acusado a Barreras de entorpecer el proceso.

Cabe recordar que muchos integrantes del progresismo consideraron que ya no se debe hacer la consulta del Frente por la Vida y habían pedido a los otros candidatos ceder en sus aspiraciones y apoyar a Cepeda que tiene una intención de voto superior al 30 %.

Además, las encuestas muestran que Cepeda puede pasar a una segunda vuelta presidencial, que se hará el 21 de junio, y que ganaría en el balotaje a cualquier rival.

“La trampa de Roy Barreras. El progresismo está bajo dos ataques: el de los politiqueros del CNE, cuotas de la derecha, y el de oportunismos como el de Roy Barreras, cual ave de rapiña. Esta es su trampa a la izquierda, que debe desenmascararse ante el país”, denunció Romero.

Barreras, por su parte, se defendió de la lluvia de críticas. Este medio conoció por varias fuentes que el exembajador se reunió con Gustavo Petro para afinar detalles de cara a la campaña.

“Me informan que algunos precandidatos exministros del gobierno Petro han decidido irse directo a la primera vuelta. Eso si divide a la centro-izquierda porque quiere decir que competirán con Iván o conmigo en la primera. Nos uniremos el 9 de Marzo después derrotar a la consulta uribista y elegir nuestros senadores y llegaremos juntos a primera vuelta”, advirtió.

A su turno, el ex gobernador del Magdalena Carlos Caicedo señaló: “Lo advertimos y pasó. El poder de turno está secuestrado por la política tradicional y esto no fue un error, fue una decisión. Dejan fuera a Iván Cepeda y allanan el camino de Roy Barreras y Benedetti. ¿Por qué? Porque el poder esta cooptado, sirviendo a protervos intereses. El tiempo nos ha dado la razón, se les cae la máscara a los camaleones políticos como Barreras. Nosotros más convencidos que nunca rechazamos el pacticidio y sabemos que Colombia merece una transformación real”.

C. Radical arremete contra el CNE

El Partido Cambio Radical advierte “trampa” en la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, “que revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Bogotá y que permite que las dos colectividades vuelvan a inscribir sus listas”.

Agrega el grupo político opositor que “eso es un fraude al elector, es desconocer una consulta válida, hecha con recursos públicos, reposición de votos y reglas claras. Es cambiar las reglas después de jugado el partido”.Pone de presente la colectividad rojiazul en este sentido que “ya hubo sorteo, ya hubo pedagogía electoral, el tarjetón ya está definido”. Y concluye Cambio Radical que, “como si fuera poco, el CNE, para quedar bien, se inventa una figura que no existe: la ‘escisión de listas’, solo para favorecer al Pacto Histórico”.