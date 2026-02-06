El precandidato presidencial Iván Cepeda elevó el tono de su confrontación con el Consejo Nacional Electoral, CNE, desde Barranquilla, donde propuso abiertamente la eliminación de ese organismo tras quedar por fuera de la consulta interpartidista prevista para el próximo 8 de marzo.

Durante una intervención pública, Cepeda cuestionó la legitimidad y el rol del CNE dentro del sistema democrático colombiano, al que señaló de afectar de manera directa los derechos políticos.

“Un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos”, afirmó ante sus seguidores.

El CNE argumentó que de participar en la consulta de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, día de elecciones legislativas, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, lo que está prohibido, porque ya estuvo en la de octubre pasado.

“Está claro que, sin importar la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas, no podrá participar en una consulta similar en el mismo proceso electoral”, manifestó el conjuez del CNE Hollman Ibáñez, criticado por su supuesta cercanía con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, en la sesión en la que se decidió votar contra la participación de Cepeda.

El senador Cepeda calificó la decisión del CNE como “antidemocrática” y afirmó que ante lo ocurrido se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico”, expresó Cepeda.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro tachó lo sucedido como un “golpe” al “derecho fundamental a elegir y ser elegido”.