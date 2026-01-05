El candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció a través de redes sociales que envió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio y a la fiscal Pam Bondi, en la que exige que se revele la información sobre relación del régimen de Maduro con políticos colombianos.

“Resulta imperativo que el pueblo colombiano conozca la verdad íntegra sobre hechos determinantes”, indica en la carta.

“Estas revelaciones son indispensables para desmantelar los engaños populistas mediante los cuales Gustavo Petro pretende imponer a su heredero político, perpetuando así un ciclo de corrupción y violencia que ha costado innumerables vidas y recursos a nuestra nación”, añade.

En la misiva, el aspirante a ocupar la Casa de Nariño pidió a las autoridades estadounidenses revelar el papel que el chavismo ha tenido en la política colombiana.

“Su intervención, basada en la solidez de las instituciones estadounidenses, sería un faro de esperanza para millones de colombianos que rechazan el populismo destructivo”, expresó.

En el documento, De la Espriella planteó cinco interrogantes:

¿Cuánto dinero del narcotráfico ingresó a la campaña presidencial de Gustavo Petro? ¿Cuál ha sido el verdadero rol de Iván Cepeda como enlace político con las FARC? ¿Qué intereses criminales se esconden detrás de la llamada “Zona Binacional”? ¿Qué vínculos existieron entre el régimen de Nicolás Maduro y sectores del actual gobierno colombiano? ¿Quiénes, dentro y fuera del poder, facilitaron esa infiltración del crimen organizado en el Estado?

De acuerdo con el candidato, el propósito es “la salvación de la democracia colombiana” y garantizar la transparencia de elecciones presidenciales.

“La verdad sobre estos hechos no es un mero asunto del pasado; es una condición indispensable para la salvación de la democracia colombiana, para la transparencia absoluta de nuestras elecciones y para la estabilidad duradera de la región. Ignorar estos vínculos equivaldría a permitir que el cáncer del narcoterrorismo se expanda, amenazando no solo a Colombia y Venezuela, sino a todo el hemisferio occidental.”, señala.

Asimismo, recordó que en marzo de 2025 se radicó una denuncia formal ante la justicia estadounidense contra Gustavo Petro, Iván Velásquez —entonces Ministro de Defensa—, Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López por su presunta participación en actividades de narcotráfico vinculadas al Cartel de los Soles.

“Esta acción, que solicitaba una investigación exhaustiva sobre conspiraciones para importar y distribuir estupefacientes, subraya la urgencia de una cooperación bilateral para desarticular estas redes. Hoy, con Maduro bajo custodia, esta denuncia adquiere una relevancia aún mayor, y confío en que, bajo la dirección de la señora Bondi, se profundice en estos nexos para llevar a los responsables ante la justicia.”, dijo en la misiva.