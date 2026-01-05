El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados la mañana de este lunes al tribunal federal de Manhattan, donde deberán comparecer ante un juez por cargos de narcotráfico y corrupción, luego de ser detenidos el sábado en Caracas y enviados a Nueva York.

Ambos fueron trasladados en la mañana al tribunal federal de Manhattan, luego de permanecer detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

La audiencia, programada para las 12:00 del mediodía, hora local, está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, quien dirige el proceso judicial abierto en esa jurisdicción.

En esta etapa inicial, el tribunal deberá leer formalmente los cargos, verificar la identidad de los acusados y definir aspectos preliminares del caso, como su situación de detención y la representación legal.

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro

Según la acusación presentada por la Fiscalía federal, Maduro está imputado por cuatro delitos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

El expediente también lo señala por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como por conspirar para utilizar este tipo de armas en apoyo de actividades criminales vinculadas a organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, imputada por apoyo logístico y financiero

En el caso de Cilia Flores, los cargos están relacionados con presuntas labores de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal atribuida a su esposo, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Su imputación forma parte de una ampliación de la causa que durante años ha investigado a la cúpula del poder venezolano.

Una acusación que se remonta a 2020

Maduro ya había sido imputado en marzo de 2020 por un tribunal de Manhattan, en una investigación liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El mismo sábado de la captura, la Fiscalía hizo pública una imputación sustitutiva que amplía aquella acusación y vuelve a señalarlo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que habría operado durante más de dos décadas.

De acuerdo con el documento judicial, Maduro habría encabezado el Cartel de los Soles, una organización que —según la Fiscalía— utilizó estructuras del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

La acusación describe alianzas con las Farc, el ELN, el cartel de Sinaloa, los Zetas y la banda criminal Tren de Aragua, además del uso de aeropuertos controlados por autoridades, pasaportes diplomáticos y rutas marítimas protegidas para mover la droga.

Según estimaciones citadas en el proceso, hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por territorio venezolano con destino al mercado estadounidense.

Seis personas imputadas en total

Además de Maduro y Flores, la causa incluye a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del matrimonio; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, señalado líder del Tren de Aragua.