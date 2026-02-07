José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió este viernes desde Barranquilla a las aseveraciones realizadas por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien dijo que de ganar la presidencia eliminará dicho ente.

Parra, quien estuvo en Barranquilla para la presentación de la plataforma digital para testigos electorales, comentó que para lograr tal fin habrá que realizar una reforma constitucional y que pese a la molestia del candidato al haber sido excluido de la consulta interpartidista de la izquierda en marzo, el CNE actuó bajo la ley.

“Pues resulta que habrá que hacer una reforma constitucional, el Consejo Nacional Electoral es un organismo constitucional, es una de las cinco ramas del poder público que ejerce una función importantísima como máxima autoridad de la organización electoral, y son temas que pues cualquier autoridad, a través de los procesos correspondientes, una reforma constitucional como sea, pero necesitaría hacerse el trámite correspondiente”.

Recordó, además, que el CNE es una entidad fundamental en la vigilancia y cumplimiento de las garantías no solo para los candidatos, sino también para los votantes.

“¿Qué es lo importante? El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo funciones totalmente acordes a la Constitución, a la ley y pues las decisiones hay que adoptarlas”, apuntó.

Las controversias

Sobre la molestia por las determinaciones del CNE, como por ejemplo la no aceptación de listas a la cámara en diferentes circunscripciones del país, Parra manifestó que todo ha sido apegado a sus funciones señaladas.

“El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas, en el número 12 del artículo 65 de la Constitución Política, establece que el CNE conocerá de las revocatorias de institución de candidaturas, y pues ustedes han dado cuenta que todos los días se ha sesionado y ha hecho audiencias públicas para resolver estos asuntos que se han presentado, que son muchísimos los que han llegado y el Consejo pues está resolviendo absolutamente todos los casos en derecho”, apuntó.

Finalmente señaló sobre la posibilidad de las tutelas y de llevar las inconformidades a la justicia ordinaria por parte de los integrantes del Pacto Histórico u otras colectividades que: “Las decisiones, tanto de los jueces como de las autoridades administrativas, en este caso pues cuentan con presunción de legalidad y cualquier persona puede ejercer las acciones correspondientes contra las decisiones de las autoridades”.

Función de la plataforma

Parra también detalló como funcionará la nueva plataforma digital para la inscripción de testigos electorales y el seguimiento del formulario E14 en las 127 mil mesas de votaciones que habrá en Colombia.

“La plataforma ya está en funcionamiento. A través de nuestra mesa de ayuda, todos los partidos políticos ya se encuentran debidamente capacitados y formados en este aplicativo, en esta herramienta tecnológica que el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto para estos procesos electorales de Congreso, consultas y elección del Presidente de la República”, apuntó.

Destacó que “a través de esta herramienta, los partidos políticos pueden no solamente postular, sino también el Consejo Nacional Electoral acredita y capacita a sus testigos electorales y adicionalmente ellos cuentan con la posibilidad de postular y acreditarse a auditores de sistemas. ¿Para qué? Pues para que los partidos, a través de sus propias personas, de sus propios militantes, puedan ejercer un control efectivo y real al proceso electoral”.

Las capacitaciones proseguirán por el resto del país buscando modernizar los procesos electorales en Colombia.