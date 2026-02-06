El Partido Cambio Radical advierte “trampa” en la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, “que revocó la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Bogotá y que permite que las dos colectividades vuelvan a inscribir sus listas”.

Agrega el grupo político opositor que “eso es un fraude al elector, es desconocer una consulta válida, hecha con recursos públicos, reposición de votos y reglas claras”. Es cambiar las reglas después de jugado el partido”.

Pone de presente la colectividad rojiazul en este sentido que “ya hubo sorteo, ya hubo pedagogía electoral, el tarjetón ya está definido. Esto rompe el calendario electoral, afecta el debido proceso y pone en riesgo el erario”.

Precisa al respecto que el CNE sancionó a la colectividad petrista “por violar la Ley 1475 (que ordena que, así como quedó la consulta, debe inscribirse la lista): armaron una lista ‘cremallera’, desconociendo el orden definido por la consulta. Ayer el CNE vuelve a revocar, esta vez porque, sumados los votos de los partidos de la coalición, superan el 15% permitido. Pero en la misma decisión hacen lo impensable: revocan la lista y, al mismo tiempo, abren la puerta para que cada partido inscriba candidatos por separado, pisoteando los resultados de las consultas de octubre”.

Y concluye Cambio Radical que “como si fuera poco, hoy el CNE, para quedar bien, se inventa una figura que no existe: la ‘escisión de listas’, solo para favorecer al Pacto Histórico. Esto nunca se había visto. Esto no es democracia, es trampa”.