BOGOTÁ. Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia protagonizaron su primer debate, organizado por los medios La FM, RCN, El Tiempo y Citytv.

Los candidatos de los espectros políticos de centro y derecha hicieron algunos un llamado a superar la polarización, otros a reivindicar la experiencia en la administración pública, la firmeza en seguridad, la lucha contra la corrupción, la defensa de la democracia o la renovación ética de la política.

Por ejemplo, Juan Daniel Oviedo apeló a una narrativa de reconciliación y sensatez, reivindicó la importancia de escuchar con voluntad e inteligencia, y planteó una política que no estigmatice ni excluya.

Mauricio Cárdenas, por su parte, pidió creer en la experiencia para gobernar en medio de la crisis, y se presentó como un candidato capaz de ofrecer soluciones serias.

Entre tanto, Juan Carlos Pinzón planteó un “puño de hierro” contra el terrorismo y un “corazón grande” para proteger a los más vulnerables, en una propuesta de equilibrio entre autoridad, seguridad y justicia social.

Enrique Peñalosa recordó su trayectoria como gestor público y más que promesas, ofreció resultados verificables, y se definió como un constructor de igualdad y sin corrupción.

Aníbal Gaviria, entre tanto, expuso la necesidad de la defensa de la democracia y la moderación, el hizo una invitación a participar para proteger las libertades, reivindicando su experiencia de haber gobernado Antioquia y Medellín.

Juan Manuel Galán planteó la igualdad de derechos, oportunidades y deberes, y dijo que se hace necesario un gobierno que gobierne, alertando sobre los riesgos de caer en los extremos ideológicos.

Por otra parte, Vicky Dávila representó el descontento ciudadano y el voto de opinión, destacando su independencia de partidos y maquinarias, denunciando la corrupción y los abusos del poder.

De otro lado, Paloma Valencia propuso combinar el orden, la seguridad y el crecimiento económico, dejando en claro que aspira a convertirse en la primera mujer presidenta.

Y David Luna hizo un llamado a dignificar la política y a reconstruir la confianza ciudadana, con un liderazgo dialogante, capaz de proteger la diferencia y de inspirar a la sociedad.