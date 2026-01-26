El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien hace parte de la Gran Consulta por Colombia, lanzó este lunes su plan de seguridad Tolerancia Cero, “una estrategia integral para recuperar el control del territorio, derrotar al crimen organizado, proteger a la ciudadanía y sentar las bases del desarrollo y la inversión”.

“Colombia no puede avanzar mientras las familias vivan temerosas, los comerciantes extorsionados, los territorios dominados por grupos ilegales y el crimen siga imponiendo su ley. Sin seguridad no hay progreso, no hay inversión y no hay futuro”, afirmó Pinzón.

El plan se estructura en seis ejes estratégicos. El primero es Cero miedo en las calles, “una política integral de seguridad ciudadana”; el segundo, Cero debilidad de la Fuerza Pública, en el que “se hará fortalecimiento sin precedentes de las capacidades militares y policiales”.

El tercero, Cero impunidad y corrupción, para “una justicia de respuesta inmediata”; el cuarto, Cero crimen organizado, “una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales”.

El quinto, Cero control ilegal del territorio, con “ocupación permanente del Estado en zonas dominadas por grupos armados”; y el sexto, Cero fronteras débiles y crimen transnacional, “un escudo integral de soberanía”.

Concluyó el ex ministro de Defensa y ex embajador en los Estados Unidos que el plan se seguridad que propone “marca un quiebre frente a la improvisación y la permisividad con el crimen, y propone una respuesta firme, integral y sostenible para devolverle el orden, la autoridad y la esperanza a Colombia”.