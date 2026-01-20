Este martes 20 de enero se conoció que el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual elimina la prima de servicios mensual a congresistas por $16’914.540, que saldrán en adelante del sueldo de más de $50 millones que devengan los senadores y representantes a la Cámara en Colombia.

Leer más: Función Pública ya expidió el decreto que deroga la prima mensual de $16 millones a congresistas

De esta manera, se deroga otro decreto que data de 2013 – expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos – en el que se establecía una rima especial de servicios para sustituir temas relacionada con servicios de salud, localización y vivienda.

En el documento difundido por Función Pública indica que la remuneración a los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

Le puede interesar: David Luna lamenta los resultados de la última encuesta: “Golpean duro, pero las asumo y me pongo a trabajar”

“Se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, añade.

Asimismo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la eliminación de esta prima responde al “sentir del pueblo colombiano que cree que sus congresistas ganan mucho más”.

“El gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o a un salario mínimo. Fíjese usted cómo muchos ricos lloraban o muchos empresarios lloraban por la subida del salario mínimo a dos millones de pesos con el transporte, y es básicamente esa situación de bajarle el sueldo a los congresistas con base en quitar ese decreto y que también es un sentir del pueblo colombiano que cree que sus congresistas ganan mucho más”, afirmó el funcionario.

Le puede interesar: Registraduría denunciará a dos grupos significativos tras hallazgo de irregularidades en las firmas que presentaron

¿Cómo queda el sueldo de los congresistas con la eliminación de la prima de servicios?

De esta manera, ahora los parlamentarios en Colombia tendrán un salario compuesto por su sueldo básico, fijado en $12’455.244 y gastos de representación por $22’142.662.

Es decir, que pasará de recibir cerca de 52 millones de pesos a más de $35 millones mensuales.

Vale mencionar que la primera será eliminada para los congresistas que inicien su periodo el 20 de julio de 2026 tras las elecciones de marzo.

No olvide leer: Registraduría avaló a 15 candidatos por firmas de los 91 que se registraron y los 22 que las presentaron

Al respecto, el ministro del Trabajo dijo al medio estatal que “este es un mensaje poderoso de brechas salariales, porque junto con el incremento del 23% del salario vital, conocemos este nuevo decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que deroga el 2470 de 2013, un decreto nefasto”.