Este martes la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que fueron 15 los grupos significativos de ciudadanos que cumplieron con el número mínimo de firmas válidas requeridas para respaldar la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales de este año.

El registrador nacional, Hernán Penagos, detalló que fueron en total 22 los grupos que presentaron firmas, alcanzando entre todos 28.582.935.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 996 de 2005, los comités debían presentar mínimo 635.216 firmas válidas, equivalentes al tres por ciento (3 %) del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022 (21.173.842).

Sin embargo, en dos de los seis grupos que no cumplieron con el número mínimo de firmas válidas requeridas, la Registraduría detectó algunas irregularidades.

En ese sentido, Penagos anunció que presentará la denuncia correspondiente frente a los grupos significativos de ciudadanos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

Según el ente, en los documentos entregados por estos grupos se encontraron formularios en blanco, fotocopias de los formularios diligenciados, planas hechas por una misma persona y formularios con firmas de apoyo impresos desde archivos digitales.