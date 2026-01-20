BOGOTÁ. La Registraduría informó en un comunicado que 15 comités inscriptores de candidaturas por firmas a la Presidencia cumplieron con el mínimo de firmas requeridas. Esto de los 91 comités que se registraron y los 22 presentaron los manuscritos.

De otra parte, recordó la información que el próximo 31 de enero iniciará la inscripción de candidatos y la misma se extenderá hasta el 13 de marzo.

En total se presentaron 28.582.935 firmas de apoyo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los comités debían presentar mínimo 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3% del número total de votos válidos de la primera vuelta presidencial de 2022, que fueron 21.173.842.

“La Registraduría Nacional presentará la denuncia correspondiente frente a los grupos significativos de ciudadanos de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao por encontrar formularios en blanco, fotocopias de los formularios diligenciados, planas hechas por una misma persona y formularios con firmas de apoyo impresos desde archivos digitales”, advirtió además la entidad.

Finalmente, los presidenciables avalados fueron: Santiago Botero, David Luna, Abelardo de la Espriella, Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Daniel Palacios, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Carlos Caicedo, Leonardo Huerta, Carlos Felipe Córdoba, Sondra Macollins y Juan Daniel Oviedo.