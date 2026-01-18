Una trabajadora de la Unidad Nacional de Protección (UNP) presentó una denuncia ante la Fiscalía, en la que señala a su compañero Nicolás Sarmiento Ramírez, contratista y vinculado a la subdirección de Seguridad y Protección de la entidad, de supuestamente acosarla sexualmente. Según la denuncia, el hecho incluiría tocamientos no consentidos.

De acuerdo con el documento enviado a la UNP, la afectada afirma que los presuntos hechos se habrían presentado desde 2022 y que se intensificaron cuando comenzaron a laborar juntos en la entidad.

La denuncia indica además que la situación comenzó con promesas de empleo que derivaron en encuentros con presuntas conductas de acoso por parte del señalado.

Asimismo, ante la denuncia, el partido Comunes, al que pertenece Sarmiento Ramírez en Bogotá, emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier tipo de violencia de género y aseguró que ha activado los protocolos internos correspondientes para investigar los hechos.

Ninguna forma de violencia de género es tolerable ni justificable.



“Rechazamos de manera absoluta cualquier forma de violencia basada en género y activamos de inmediato nuestros protocolos internos, priorizando la protección integral de la víctima, el debido proceso y la coherencia ética de nuestro proyecto político”, manifestó.

Finalmente, las autoridades continúan con la investigación para determinar la veracidad de los hechos y tomar las decisiones pertinentes.