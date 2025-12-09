El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la tutela presentada por integrantes del Partido Liberal Colombiano que pretendía retirar la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. El fallo se conoció este martes en Bogotá.

La acción buscaba que la colectividad liderada por Juan Manuel Galán modificara su nombre, colores y símbolos, al alegar una supuesta confusión con el liberalismo tradicional.

En un video difundido tras conocerse la determinación, Galán afirmó: “El Tribunal declaró improcedente la tutela que pretendía afectar el reconocimiento de nuestro partido. Esta decisión es mucho más que un trámite jurídico, es un revés para quienes quisieron revictimizar la historia del Nuevo Liberalismo y para quienes intentaron borrar un legado construido con sacrificio, dolor, resiliencia y esperanza”.

El dirigente añadió que la decisión “ampara la lucha y la historia” de la colectividad y reiteró: “El Nuevo Liberalismo es legítimo y legal”.

Por qué se presentó la tutela contra el Nuevo Liberalismo

La tutela del Partido Liberal pretendía obligar al Nuevo Liberalismo a ajustar su identidad visual y nominal, argumentando similitudes entre ambas organizaciones políticas. Sin embargo, el Tribunal concluyó que este mecanismo no era el adecuado para resolver un litigio de esta naturaleza.

El fallo deja sin sustento la pretensión de modificar la imagen del partido y confirma el pleno reconocimiento jurídico de la colectividad, un factor clave de cara al escenario electoral hacia 2026.

Qué implica el fallo para el partido

Con la improcedencia declarada, el Nuevo Liberalismo mantiene intacta su personería y podrá seguir participando en contiendas políticas bajo su identidad actual, sin restricciones.

Galán cerró su mensaje destacando el respaldo institucional: “Seguimos adelante: con la ley, con reglas claras y con el respaldo ciudadano”.