El candidato Sergio Fajardo reiteró que no participará en consultas, ya que su propósito es “construir una nueva mayoría” capaz de enfrentar los extremos y la polarización en Colombia, que, según dijo, domina el ambiente político.

Fajardo manifestó que trabaja en una convocatoria amplia dirigida a sectores diversos que buscan acuerdos y consensos, asegurando que: “Es entre los extremos o conmigo, y Colombia está mamada de la polarización”.

El candidato de Dignidad y Compromiso dijo además que su propósito es incluir voces de izquierda, derecha y de centro, para así crear un enfoque distinto. Indicó que no aspira a liderar un solo sector, sino a competir por la Presidencia.

Según Fajardo, las encuestas muestran escenarios en los que puede enfrentar con opciones a candidatos situados en posiciones extremas, en caso de darse el escenario de una segunda vuelta.

Relató también que ha dialogado con varios dirigentes como Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y David Luna, con quienes pretende trabajar de la mano, aun cuando cada uno tiene intereses legítimos.

“Existe una mayoría silenciosa y esa es la mayoría que yo tengo que representar”, añadió Sergio Fajardo, enfatizando que su recorrido por el país le ha permitido escuchar voces que rechazan la polarización.