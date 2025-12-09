A través de una carta dirigida al Directorio Nacional de la colectividad, 16 miembros de la bancada de representantes del Partido Conservador dieron a conocer su respaldo a la candidatura presidencial del ex contralor general Carlos Felipe Córdoba.

Esto quiere decir que más de la mitad de la bancada conservadora en la Cámara de Representantes, conformada por un total de 27 personas, se inclina por Córdoba y no por Efraín Cepeda de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Los abajo firmantes, miembros de la Bancada Conservadora en la Cámara de Representantes, en ejercicio de nuestras funciones como voceros legítimos de los territorios y militantes activos del Partido Conservador colombiano, nos permitimos expresar de manera respetuosa y convencida, nuestro respaldo a la postulación del doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato presidencial de nuestra colectividad”, se lee en la carta.

Algunos de los firmantes son: Wadith Manzur, Alexander Quevedo, Ape Cuello, Fernado Niño, Ingrid Sogamoso, Juan Loreto Gómez, Ciro Rodríguez, Andrés Manzur, Daniel Restrepo, Ángela Vergara, Julio Roberto Salazar, Juliana Aray, Felipe Jiménez y Nicolás Barguíl.

“El Partido Conservador colombiano, fiel a su historia y a los principios fundacionales de democracia, se encuentra en un momento crucial para fortalecer su presencia en la vida pública y reafirmar su compromiso con el país. En ese contexto, consideramos que el doctor Felipe Córdoba encarna plenamente los valores doctrinarios que inspiran al Partido: en la defensa del Estado Social de Derecho, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la eficiencia en la gestión pública y la transparencia como norma ética y política”, agrega la misiva.

Los representantes destacaron de Carlos Felipe Córdoba “su experiencia en el servicio público y su carácter dialogante, moderno y conciliador”.

La decisión de quién será el candidato del partido para las próximas elecciones presidenciales será tomada por el Directorio Nacional de la colectividad azul.