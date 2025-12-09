Mientras Cambio Radical, con Germán Vargas Lleras a la cabeza, anunció que participará en la consulta interpartidista, Sergio Fajardo le dijo no a los comicios, asegurando en un comunicado que no le conviene al centro ni al país.

“Las consultas NO son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro”, se lee en parte del comunicado de Fajardo, respecto a las razones.

Advirtió que su decisión de no participar en las consultas no significa que no esté buscando los caminos para unir una fuerza necesaria para ganar las elecciones.

“Llevo un año caminando Colombia, y el clamor es unánime: estamos AGOTADOS de la polarización y de la política de unos contra otros. Es hora de dejar los extremos ATRÁS. El enemigo de los colombianos no son los colombianos mismos; nuestros verdaderos adversarios son la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta barrios y regiones. Por eso busco, y buscaré, en todos los colores y pensamientos a quienes quieren derrotar estos desafíos, con una única condición: el respeto a la institucionalidad y a la Constitución, nuestro verdadero pacto social, que debemos proteger con toda la fuerza de la democracia”.

Aseguró que respeta a quienes participen en la consulta, que se realizará en marzo de 2026, pero cree firmemente que hay otras maneras de unir una fuerza ganadora en las elecciones.

“Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión”, publicó.

“El camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, finalizó.