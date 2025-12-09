Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido Cambio Radical confirmó que participará en la consulta interpartidista que se celebrará el 8 de marzo de 2026.

Leer también: Reformas tributaria y de la salud, en la recta final sin mayorías ni tiempo

“El Partido Cambio Radical, siguiendo el llamado de unión que ha realizado en varias ocasiones su líder natural, Germán Vargas Lleras, radicó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la manifestación para participar en una consulta popular interpartidista con miras a las elecciones presidenciales del 2026”, se lee en la primera parte del comunicado.

Se agrega que, de acuerdo con el partido, es “urgente” sumar esfuerzos entre los sectores democráticos para “enfrentar el actual deterioro institucional y el rumbo equivocado del país bajo el actual Gobierno”.

“El partido ha señalado que la unidad es el camino para detener una dictadura y para reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales que están gravemente afectadas”, agrega el movimiento político.

Por otro lado, aseguraron que la consulta es un mecanismo democrático, transparente y participativo y que permitirá definir una única opción de liderazgo.

Importante: Vargas Lleras no vuelve al Senado: Cambio Radical presentó este viernes su lista para el periodo 2026–2030

“Cambio Radical reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional, la responsabilidad política y la construcción de consensos que permitan ofrecerle al país alternativas de estabilidad”, finaliza el escrito.