Las Comisiones Económicas Conjuntas hundieron este martes en primer debate la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, que buscaba recaudar $16,3 billones faltantes en el Presupuesto de 2026.

Leer más: Estos son los precios de la boletería para la final Junior vs. Tolima en el Metropolitano

Esto luego de que la Comisión Cuarta del Senado votara negativamente la iniciativa, con cuatro votos por el sí y nueve por el no.

La decisión representa una nueva derrota para el Ejecutivo en materia fiscal, tras el fracaso del proyecto similar presentado en 2024, que aspiraba a recaudar $12 billones.

Lo anterior pese a que el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, había presentado ajustes realizados al proyecto de ley.

Las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara ya habían aprobado el Presupuesto 2026 por $546,9 billones de pesos, con una reducción de $10 billones, frente a la cifra inicial del Gobierno.

Ver también: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

El proyecto inicial contemplado era por $26,2 billones, pero se ajustó a $16,28 billones tras llegar a un consenso.

La iniciativa traía medidas como el aumento del IVA a la gasolina del 5% al 19%, el incremento del IVA al ACPM, IVA a software y servicios en la nube, el impuesto al consumo del 19% para espectáculos culturales y deportivos de más de $500.000, los impuestos a actividades de las iglesias, y cambios en renta para personas naturales que no generarían recaudo en 2026.

Ver también: Video: Así fue el grave accidente de tránsito en el que murió un joven de 16 años en Valledupar

También se planteaba una progresividad que inicia en patrimonios de más de $2.000 millones —excluyendo la vivienda de uso personal— y que llega a tarifas del 5% para quienes superan los $104.800 millones. En total, estas medidas recaudarían cerca de 1,8 billones de pesos; una sobretasa para bancos y otras entidades financieras, ajustando sus tasas efectivas de tributación a niveles que, según el Gobierno, siguen siendo menores a los de sectores como manufactura, agricultura o minería. El recaudo estimado es de $1,2 billones; el IVA a bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, whisky y vinos, excluyendo productos artesanales; el impuesto adicional al tabaco y vapeadores, sustentado en un estudio del Banco Mundial; el IVA del 19% para juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet; el aumento del 20% al 30% en ganancias ocasionales por rifas y apuestas.

Le sugerimos: Familia del hombre decapitado en Coveñas pide una investigación exhaustiva

En bebidas alcohólicas, el Gobierno redujo el impacto sobre la cerveza, lo que disminuyó la proyección de recaudo inicial de $6,5 billones a $1,9 billones de pesos; se mantenían incentivos para inversiones en energías renovables y un bono fiscal para proyectos de fuentes no convencionales, con un costo fiscal conjunto de $416 mil millones; un impuesto para empresas con presencia económica significativa en Colombia, como plataformas digitales, que recaudaría $220 mil millones.