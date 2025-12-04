El presidente Gustavo Petro arremetió este jueves contra el Congreso por no haber aprobado el pasado miércoles la ley de financiamiento en primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas.

“Lo único que han hecho las Comisiones Económicas del Congreso es hacer endeudar más al país, por el mecanismo del encarecimiento de la deuda, a través de la alta tasa de interés del Banco de la República. Es un juego insano para el futuro de Colombia. El Gobierno, como ven, no es el afectado, ni sería beneficiado por la actual ley de financiamiento. No hacemos esto por nosotros sino por el futuro de Colombia”, dijo el mandatario en sus redes sociales.

Agregó al respecto que “el Gobierno ha hecho lo correcto. El endeudamiento mayor proviene no de endeudarnos para proyectos nuevos, solo pagamos las deudas viejas, pero con deuda con tasas de interés más altas por la acción de mantener altas tasas de interés del Banco de la República, que debe bajarlas o revaluará aún más el peso, afectando negativamente la balanza comercial y, por tanto, aumentará más el déficit fiscal. El camino sano lo propusimos, pero el sectarismo político en las Comisiones Económicas no permite tomarlo. Toda deuda no es más que impuestos futuros. Las mayorías de oposición en la Comisión Tercera Económica creyendo falsamente ahorcar financieramente el programa del gobierno por odio político, lo que hace es encarecer la deuda y trasladarla al futuro. He ahí la cobardía: debe aprobar los nuevos impuestos”.

Y anunció Petro que si no se hace ahora “tendrá que hacerlo el próximo gobierno, pero el tiempo financiero perdido le hará pagar al país decenas de billones de pesos innecesariamente. Creen ellos que vendrán gobiernos de derecha y le pondrán los impuestos es a la gente trabajadora y a la clase media. Saben que el proyecto de hoy les cobra impuestos es a los megarricos pero son serviles y arrodillados a ellos y por eso frenan la aprobación”.

Concluyó al respecto que “cuando el Congreso de Colombia aprobó nuestra reforma tributaria en el año 2022, hizo lo correcto y comenzó una senda sana de disminución de la deuda”, advirtiendo que “dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá. Quienes hablan de derroche de gasto y recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el Estado Social de Derecho, por eso vamos hacia una emergencia”.

