El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón realizó una nueva propuesta de cara a las elecciones presidenciales de marzo en 2026. El exministro de Defensa busca reducir el número de aspirantes y enfocarse en un único candidato que enfrente a la izquierda, que está representada por Iván Cepeda, quien consiguió 2,6 millones de votos en la pasada consulta del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre.

Leer más: Tribunal admite tutela del Pacto Histórico para que el CNE permita la inscripción de sus candidatos a las elecciones 2026

De acuerdo con Pinzón, con su estrategia se quiere una “coalición sólida y un candidato capaz de ganar” para conseguir “tranquilidad”.

“No buscamos una suma de nombres, sino un pacto real que le dé al país un rumbo claro, una coalición sólida y un candidato capaz de ganar y gobernar para conseguir la tranquilidad y la prosperidad de cada región. Ese pacto real debe traducirse en un acuerdo práctico, amplio y generoso, donde nadie que quiera defender la democracial se sienta excluido.”, expresó.

No olvide leer: Exministro Juan Fernando Cristo oficializa su candidatura presidencial

En su iniciativa, Pinzón sugiere realizar una encuesta nacional abierta exclusivamente a los precandidatos que registren 3 % o más de intención de voto. Los nombres que resulten de la encuesta pasarían a la Gran Consulta Popular del 8 de marzo, coincidiendo con las elecciones legislativas, y de allí surgiría el candidato único de la derecha.

Con esta propuesta abarcaría a varios partidos y movimientos como: el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo, la Coalición Alma, el Partido de la U, el Partido Liberal y Oxígeno.

Según el exministro, este mecanismo permitiría ordenar el proceso e incluir a quienes representan sectores fundamentales y que compartan “los valores democráticos y éticos, y cumplan el umbral propuesto”.

Lea además: Partido Conservador podría elegir a su candidato presidencial a través de una convención nacional

En la lista también aparecen los nombres de Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Vicky Dávila, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Gómez Amín, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Juan Guillermo Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguin y Miguel Uribe Londoño.

El candidato también explicó una serie de reglas que se deben seguir en su propuesta.

Lea también: Así están las cuentas en el Congreso para la moción de censura contra Pedro Sánchez: ¿le alcanzará al ministro para mantenerse frente a la cartera de Defensa?

“Propongo la creación inmediata de un Comité de Compromisarios, encargado de solicitar formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la realización y reglamentación de la Gran Consulta Nacional del 8 de marzo. Su tarea será asegurar un proceso serio, transparente y respetuoso para todos que sea resuelto por el voto de los electores.”, dijo.

“Considero indispensable que este proceso incluya la realización de debates amplios, abiertos y televisados a nivel nacional, donde todos los precandidatos puedan contrastar ideas, planes y visiones de país.”, puntualizó.