El exministro del Gobierno de Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo, anunció en la mañana de este miércoles 19 de noviembre su candidatura de forma oficial para buscar la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

Cristo, que entre el 3 de julio de 2024 y el 10 de febrero de 2025 estuvo al frente de la cartera de Interior, cargo que también ocupó durante el mandato de Juan Manuel Santos, presentó su candidatura por el partido En Marcha.

El exfuncionario pretende ir a la consulta del Frente Amplio, que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026, en la cual también irán otros precandidatos como Roy Barreras y Camilo Romero, además de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Colombia no está para improvisaciones, populismos ni autoritarismo. Por eso quiero anunciar mi decisión de aspirar a la Presidencia de la República. #ConCristoGanemosJuntos 🇨🇴 pic.twitter.com/SaipxJTQqT — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) November 19, 2025

¿Quién es Juan Fernando Cristo?

Juan Fernando Cristo, de 61 años, nació en Cúcuta, Norte de Santander. Es hijo del también político Jorge Cristo Sahium, asesinado en 1997 por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se graduó en derecho de la Universidad de los Andes y fue elegido senador de la República en 1998, cargo que ocupó durante cuatro periodos consecutivos.

En el Congreso fue presidente del Senado en el periodo 2013 - 2014, impulsando reformas políticas y leyes relacionadas con el proceso de paz y la inclusión social.

En su llegada el Gobierno de Santos fue pieza clave en la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc, firmados en 2016.

También es recordado por su salida del gabinete del Gobierno de Petro, luego de un fallido Consejo de Ministros televisado el 4 de frebrero de 2025, en el que se registraron fuertes enfrentamientos entre los mismos ministros.