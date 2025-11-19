En la noche del pasado martes se realizó una reunión importante entre los precandidatos del Partido Conservador y los demás miembros de la colectividad, para establecer el mecanismo por el cual se elegiría a su candidato único a la Presidencia.

Sin embargo, el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, no asistió al encuentro convocado por la presidenta del partido, Nadia Blel, con quien ha tenido varias diferencias por las decisiones que se han tomado.

A la reunión ‘urgente’ asistieron los precandidatos Rubén Darío Lizarralde, la representante Juana Carolina Londoño y el excontralor Carlos Felipe Córdoba, quien aún no se ha inscrito formalmente como aspirante.

Según La FM, durante el encuentro se habló de una gran convención nacional en los próximos meses, como posibilidad para elegir al candidato único. Esta se haría con la presencia de delegados de todo el país.

Asimismo, pudo conocerse que antes de esta modalidad, se realizará una gira nacional de los aspirantes con los congresistas en los diferentes departamentos, para dar a conocer sus propuestas y escuchar a la ciudadanía.

Respecto a la ausencia del senador Cepeda, cabe recordar que ha denunciado presuntas presiones de sectores del petrismo para tomarse el partido, debido a las decisiones que se han tomado dentro de la colectividad.