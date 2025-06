El presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, dijo este martes en sus redes sociales que el registrador Hernán Penagos “ha actuado con la seriedad, el rigor jurídico y dentro de los canales institucionales que su cargo exige, para enfrentar los cuestionamientos sobre la legalidad de un acto administrativo” al someter la polémica consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro “a la decisión de la justicia, para que sea ésta quien determine su legitimidad”.

Por ello, agrega el jefe del Senado, el titular de la Organización Electoral “ha demostrado su compromiso con el Estado de Derecho y la separación de poderes”.

Reiteró en este sentido que “ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen la competencia para calificar la legalidad de los actos públicos; esa prerrogativa corresponde exclusivamente al poder Judicial, como ha subrayado el registrador”.

Cuestionó Cepeda en esta misma línea a “quienes intentan reducir al registrador a un simple ‘operador logístico’”, ya que, escribió Cepeda, “desprecian los pilares de nuestra democracia y manipulan el órgano encargado de garantizar la legitimidad de todos los poderes públicos”.

Se refirió el presidente del Senado a las declaraciones que entregó al respecto el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien criticó: “El registrador no está acatando el decreto. El decreto es para convocar; él es un operador logístico por así decirlo y él no puede estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno. Luego creo que se está equivocando gravemente”.

Petro, a su vez, dijo que “a diferencia de otros gobiernos, en éste, solo por ser de origen diferente, se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular vaciar de poder la Presidencia e ilegitimarla con falsedades, para generar un golpe institucional. Siendo la Registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo deben admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia”.