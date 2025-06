En la tarde de este martes, ciudadanos de varios barrios de la ciudad de Barranquilla han reportado un apagón.

A través de la línea Wasapea a EL HERALDO, los ciudadanos han reportado que se encuentran sin fluido eléctrico en sectores como Prado, Boston, Recreo, Ciudad Jardín, Paraíso, La Concepción, El Silencio, Chiquinquirá, Villa Carolina, entre otros.

@Aire_Energia ¿Qué está pasando en Barranquilla que no hay luz en varios sectores de la ciudad? @AlejandroChar — La Profe Pirula 😘 (@adrymolina) June 17, 2025

“El barrio Las Delicias de Barranquilla quedó sin energía eléctrica. ¿Air-e Intervenida qué pasa?”, aseguró el ciudadano Carlos Casas a través de sus redes sociales.

Hola @Aire_Energia , en estos momentos el barrio el prado, san vicente, santa ana, San Francisco y los alrededores de la plaza de la paz se encuentran sin luz en Barranquilla ¿Hasta cuándo va este problema con su servicio? — Yepes 🍂 (@Jyepessss) June 17, 2025

Otro ciudadano aseguró que “salí de mi casa en barrio Abajo y he notado que en todo el trayecto no hay luz; ahora mismo estoy por la calle 76 con Vía 40 y no hay luz”.

¿Quién con servicio de luz en Barranquilla? 🙄 — Una tal Amparo (@LaArrebato) June 17, 2025

También se han reportado afectaciones en los barrios Las Delicias, El Rosario, Riomar, Los Olivos, La Campiña, Nueva Granada, San Vicente, Santa Ana y San Francisco.

La empresa Air-e aseguró que “en estos momentos se presenta un evento técnico que afecta a varias subestaciones en Barranquilla”.

A oscuras se encuentran cientos de viviendas en Barranquilla.

Agregó que “nuestro personal técnico se encuentra realizando maniobras para el pronto restablecimiento del servicio de energía a las zonas afectadas”.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito de Barranquilla dio a conocer, en sus redes sociales que “distintos semáforos de la zona norte se encuentran sin funcionamiento debido a falta de energía en el sector”.