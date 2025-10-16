La empresa Air-e Intervenida anunció que este jueves 16 de octubre llevará a cabo adecuaciones y maniobras eléctricas en varios sectores de Barranquilla y en el municipio de Sabanalarga, con el propósito de mejorar la calidad del servicio en la región Caribe.

Le puede interesar: Estudiantes hacen llamado a la calma ante convulsionado ambiente en la Uniatlántico

Las labores se desarrollarán entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, y durante ese tiempo será necesario interrumpir el suministro de energía en distintos puntos de la ciudad.

Zonas de Barranquilla con suspensión del servicio de energía

Entre los sectores que permanecerán sin energía durante las horas de trabajo se encuentran los barrios Las Estrellas, Villa del Rosario y Campo Alegre, así como el área comprendida entre la calle 112D y la Avenida Circunvalar, y entre las carreras 11 y 13.

Vea aquí: Gobierno garantiza abastecimiento de gas ante la extensión del mantenimiento de SPEC

También habrá cortes temporales en los barrios El Pueblito, Los Olivos, Los Ángeles, La Pradera, El Silencio, Los Nogales, Alpes y La Cumbre, con horarios que varían según la ubicación:

El Pueblito: en la calle 118 con carrera 10A habrá suspensión entre las 7:55 a.m. y las 8:55 a.m.

Los Olivos: en la calle 112 con carrera 21 entre las 9:00 a.m. y las 9:55 a.m.

Los Ángeles:

Carrera 20 entre calles 117 y 119 (sector principal). Horario: 6:00 a.m. – 6:00 p.m.

Entre calles 115 y 117, y entre carreras 22 y 26. Horario: 6:20 a.m. – 7:45 a.m.

Carrera 16 con calle 113 (Los Ángeles I). Horario: 12:00 p.m. – 12:55 p.m.

Segunda fase en Los Ángeles I. Horario: 2:00 p.m. – 2:55 p.m.

Los Ángeles II y III (sectores varios). Horario: 4:30 p.m. – 4:45 p.m.

La Pradera

Carrera 16 con calle 121. Horario: 1:00 p.m. – 1:55 p.m.

Segunda fase de intervención. Horario: 3:00 p.m. – 3:55 p.m.

Calle 110 entre carreras 27 y 29. Horario: 6:20 a.m. – 7:45 a.m.

Cortes generales de cierre de jornada. Horario: 5:30 p.m. – 5:45 p.m.

El Silencio: desde la calle 79 hasta la calle 79A, entre carreras 26C7 y 27. Horarios: 6:35 a.m. – 7:45 a.m. y 4:30 p.m. – 4:45 p.m.

Los Nogales: en zona general del barrio habrá cortes de 6:00 a.m. a 6:35 a.m. y de 4:35 p.m. a 5:55 p.m.

Alpes: en zona general del barrio habrá suspensión de energía de 6:00 a.m. a 6:35 a.m. y de 4:35 p.m. a 5:55 p.m.

La Cumbre: en zona general del barrio habrá cortes de 6:00 a.m. – 6:35 a.m. y 4:35 p.m. – 5:55 p.m.

Los trabajos incluyen mantenimiento preventivo, reemplazo de postes y adecuación de equipos eléctricos en redes de distribución.

Trabajos adicionales en otros puntos de la ciudad

En el sector de Juan Mina, las maniobras se extenderán desde las 7:45 a.m. hasta las 5:30 p.m., mientras que en Los Ángeles II, Los Ángeles III y Campo Alegre se realizarán cortes breves durante la tarde.

Lea también: Gobernador Verano recibe reconocimiento de MinTic por impulsar la transformación digital en los territorios

Air-e indicó que estas acciones hacen parte de su plan de mejora del servicio, orientado a garantizar mayor estabilidad en el suministro y seguridad para el personal técnico.

Cambios de poste en Sabanalarga

En el municipio de Sabanalarga, también se llevarán a cabo trabajos de cambio de postes, lo que ocasionará suspensión del servicio en los siguientes puntos:

Calle 25 con carrera 11 (Tolima): de 8:45 a.m. a 12:00 p.m.

de Carrera 27B con calle 30 (Las Quintas): de 1:00 p.m. a 4:15 p.m.

Estos trabajos forman parte del plan de modernización de redes que la empresa ejecuta en distintos municipios del Atlántico.

Le sugerimos: La doble demanda que interpuso Steven Char Ramos por su paternidad

Air-e invitó a los usuarios a consultar los horarios y zonas exactas de interrupción a través de su página web www.air-e.com o por medio de sus canales de atención al cliente.