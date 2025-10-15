Durante la edición regional de Colombia 4.0, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) reconoció al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, por “su liderazgo y visión en la consolidación de una transformación digital incluyente y sostenible desde los territorios”, indicó la gobernación a través de un comunicado.

Le puede interesar: Alcaldía de Barranquilla inicia obras de construcción del nuevo PASO de Villa de la Cordialidad

Este reconocimiento fue concedido por el director de Economía Digital del MinTic, William Alexander Sánchez Martínez, quien destacó los avances del Atlántico en materia de conectividad, innovación y formación tecnológica, y subrayó el papel del departamento como referente nacional en políticas públicas que integran tecnología, educación y desarrollo social.

Asimismo, durante el evento, el gobernador resaltó los hitos que han posicionado al Atlántico como un territorio inteligente e interconectado, tales como la conectividad total de las 86 instituciones educativas del departamento, el programa Mi Casa Bacana Digital que lleva internet gratuito a más de 43 mil hogares de estratos 1 y 2, y las alianzas con plataformas como Crack the Code para formar a jóvenes de colegios oficiales en pensamiento y competencias digitales.

“El Atlántico entendió hace años que la tecnología no era un accesorio, sino una herramienta para el desarrollo humano. Fuimos pioneros en crear una Secretaría TIC y conectar todo el territorio. Hoy vemos cómo esa visión se traduce en oportunidades reales para nuestros jóvenes”, afirmó Verano al recibir el reconocimiento.

Sobre Colombia 4.0

De acuerdo con la secretaria TIC del Atlántico, Cristina Espinosa, Colombia 4.0 Territorios Digitales es la apuesta más importante del MinTIC para llevar lo mejor de los encuentros digitales a diferentes regiones del país, de forma gratuita y en articulación con aliados públicos y privados que trabajan por el desarrollo tecnológico regional.

Cabe resaltar que, en 2025, el evento ya ha llegado a departamentos como Meta, Cauca, Huila, Cesar, Boyacá, Norte de Santander y Putumayo, impactando a más de 15.000 personas con oportunidades de formación, conexión y experiencias digitales.

Además: La doble demanda que interpuso Steven Char Ramos por su paternidad

“Este gran evento permitirá visibilizar el talento local dentro del ecosistema tecnológico, así como los avances regionales en esta materia que mueven la economía y contribuyen a cerrar la brecha digital”, apuntó la funcionaria.

En el acto participaron el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, la Cámara de Comercio de Barranquilla, empresarios, emprendedores, startups y representantes del MinTIC, quienes coincidieron en que el Caribe colombiano está listo para ser protagonista de la cuarta revolución industrial del país.