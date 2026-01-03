Los accidentes de tránsito con saldos trágicos en las vías del departamento de Córdoba han seguido a la orden del día en el inicio del 2026.

Lea más: Dos hermanos fallecieron en un accidente de tránsito en San Antero, Córdoba

En las últimas horas las autoridades de tránsito y de Policía de la ciudad de Montería confirmaron las identidades de los fallecidos en un accidente ocurrido en la vía El Vidrial – Caño Viejo, zona rural de la capital de Córdoba. Se trata de los hermanos Breyner y Katherine Arrieta.

El evento vial que cobró sus vidas se registró la noche del jueves 1° de enero cuando estos, que se desplazaban como pasajeros en una motocicleta, chocaron contra un poste de concreto perdiendo la vida de inmediato.

Por su parte el conductor de la moto, que es un adulto, permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo pronóstico reservado.

Ver más. Paseo a Coveñas, Sucre, terminó en tragedia: una niña se ahogó

Las primeras versiones de este accidente indican que el conductor al parecer estaba bajo los efectos del alcohol y eso produjo la colisión.

Recordamos que el lunes 29 de diciembre de 2025 los hermanos Yilmar y Ángela Matoza Núñez, nativos y residentes en el municipio de San Antero, Córdoba, también fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el sector de la Y que conduce hacia la zona de playa.