En un área de 730 metros cuadrados, dotado con 64 módulos y equipados con mobiliario, ventilación, energía eléctrica y conectividad wifi, funciona en la Universidad del Magdalena la denominada ‘Zona de Emprendimiento’, una apuesta por la formalización de las actividades comerciales de los estudiantes dentro del campus.

La obra, en la que invirtieron $998 millones, con aportes del Gobierno Nacional, fortalece también los controles de acceso, evitando que personas ajenas utilicen la alma máter para la comercialización de productos no autorizados y de sustancias psicoactivas,

El rector Pablo Vera Salazar manifiesta que con este espacio no se pretende cerrar oportunidades, ni desconocer las realidades económicas de muchos jóvenes, “sino establecer un orden”. “Formalizar no es prohibir, es cuidar y ordenar”, anotó.

El máximo directivo de la institución aclara que no se trata de una improvisación ni de una reacción coyuntural. “Es una política institucional que entiende el emprendimiento como parte de la formación integral”, precisó.

Los estudiantes expresaron su respaldo a la formalización y dicen estar conscientes que lo que se ha hecho es para ponerle freno a las prácticas externas que afectan la convivencia y el ambiente académico.

En su mayoría coinciden en que ordenar la actividad protege el esfuerzo de quienes sí pertenecen a la institución.

Isabella Lascarro Toro, estudiante de Derecho, destacó que el diálogo ha sido clave para brindar garantías a quienes desean vender dentro de la Universidad bajo requisitos claros.

Milton Agudelo, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo, valora que existan espacios formales y que se evite el ingreso de personas externas que puedan afectar la salud y seguridad.

María Camila Gutiérrez Cervantes, creadora de Nabbu Café, emprendimiento basado en cacao 100 por ciento de la Sierra Nevada de Santa Marta, dijo que la formalización incrementó sus ventas, alcanzando más de 100 brownies diarios.

Otros estudiantes avanzan en certificaciones sanitarias y trámites ante el Invima, consolidando negocios con estándares legales y competitivos.

Formación integral

La Zona de Emprendimiento no desplaza la necesidad económica del estudiante, la dignifica; no invisibiliza la realidad social, la canaliza de manera organizada y no excluye sino que regula para proteger.

“El emprendimiento sí tiene espacio en el campus, pero con reglas claras, respaldo institucional y visión de futuro”, aseguró el rector.

Agrega que “educar también es enseñar a construir empresa con legalidad y responsabilidad”.

La prioridad de la alma máter es la formación integral, el bienestar y la construcción de un entorno seguro para que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida.