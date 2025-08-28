Este miércoles 27 de agosto se registró un ataque a bala en el municipio de Fundación, Magdalena, en el que resultó muerta una menor de tres años, identificada como Milagros de Jesús Ortiz González.

De acuerdo a información preliminar, dos sujetos a pie, que vestían suéter azul y cubrían sus rostros con pañoletas, ingresaron hasta la vivienda de la niña, ubicaron su habitación y le dispararon en diferentes oportunidades, huyendo del lugar con rumbo desconocido.

Los padres de la menor resultaron heridos tras este hecho violento. Las tres personas fueron auxiliadas por los vecinos que se percataron de lo sucedido, sin embargo Milagros de Jesús falleció minutos después en el centro médico.

“Las víctimas fueron auxiliadas por vecinos y trasladadas hasta los hospitales San Rafael y Paz del Río de la misma localidad. Posteriormente informaron sobre el fallecimiento de la menor”, añade el comunicado de la Policía.

Sobre los impactos de bala, las autoridades indicaron que la menor recibió cuatro, “en el antebrazo izquierdo y derecho, parte baja del abdomen y región parietal lado izquierdo”. Mientras que su madre Mariana Ortiz Guerra, de 17 años, tuvo varias lesiones que aun no han sido determinadas.

Respecto al padre de la menor, identificado como José Luis Pérez Molina, de 21 años, oriundo de Galapa, Atlántico, éste presentó cuatro heridas por arma de fuego en el antebrazo, cadera y muslo. El hombre era trabajador de la finca La Armenia, en Fundación.

Según el reporte de la Policía, ninguno de los adultos presentaba anotaciones judiciales en el sistema SPOA.