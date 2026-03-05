Desde el jueves 26 de febrero, permanece un bloqueo en el kilómetro 107 de la línea férrea en jurisdicción del municipio de Uribia, realizado por miembros de una comunidad que exigen una compensación económica por un accidente en el que un vehículo particular colisionó con un vagón mientras el tren transitaba hacia Puerto Bolívar.

A esta interrupción, que ya completa siete días, se suman dos bloqueos que iniciaron este miércoles 4 de marzo, uno en la entrada principal de Puerto Bolívar, el cual restringe el acceso y la salida de las instalaciones; y otro en el kilómetro 137 de la línea férrea.

Ante esto, la multinacional Cerrejón mediante un comunicado de prensa indicó que, “reconocemos y respetamos los usos y costumbres de la cultura wayuu; sin embargo, es importante recordar que, actuar con prudencia y respetar las normas de tránsito es fundamental para evitar accidentes”.

Agrega que, “reitera su rechazo a las vías de hecho como mecanismo de presión, las cuales están generando afectaciones a la continuidad del negocio, al transporte de carbón a través de nuestra línea férrea y al suministro de insumos claves para la operación y, por consiguiente, al empleo y al desarrollo de La Guajira y del país”.

Cabe señalar que, durante enero y febrero de 2026, de acuerdo a lo indicado por Cerrejón, se han presentado 37 bloqueos que han afectado sus operaciones, impidiendo el suministro de bienes esenciales para la actividad minera, el transporte de carbón hacia el puerto y otras labores operativas clave.

Este inicio de año se ha convertido en el período con mayor número de bloqueos en la historia de la empresa, con una característica particular: la mayoría han sido de carácter impositivo, es decir, manifestaciones en las que el levantamiento depende exclusivamente de acceder a las exigencias de quienes las realizan.

Finalmente, la empresa hace un llamado al diálogo respetuoso y a la utilización de los canales institucionales correspondientes, como el camino adecuado para la resolución de inconformidades, e invita al levantamiento inmediato del bloqueo.