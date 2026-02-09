En medio de sonrisas, abrazos y mucha esperanza, la comunidad de Lomas de Trupillo recibió la visita de la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, quien llegó al sector junto al alcalde distrital de Riohacha, Genaro Redondo, para conocer y validar el jardín intercultural Lomas de Trupillo, recientemente entregado al Bienestar Familiar.

Este espacio, que estuvo en estado de abandono por más de 14 años, hoy renace gracias al trabajo conjunto entre la administración distrital, la iniciativa Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República, el Bienestar Familiar y, sobre todo, la comunidad organizada. Muy pronto se iniciará la atención de más de 60 niñas y niños, consolidándose como un Jardín Intercultural que reconoce la diversidad del territorio y pone en el centro el bienestar de la niñez y las familias.

Durante el encuentro, el presidente de la junta de acción comunal, Fredy Castilla recordó que esta lucha siempre fue por los niños y niñas del sector. “Nunca fue algo personal, siempre fueron nuestros niños. Hoy vemos cómo se saldan 14 años de abandono y solo pedimos una cosa: seguir protegiendo este espacio que es de nuestros hijos”.

Por su parte, la directora general reafirmó que el Bienestar Familiar está cada vez más cerca de la gente y rindiéndole cuentas a las comunidades.

“Este espacio es de ustedes, de los niños y las niñas. Lo han cuidado porque les pertenece. Hoy celebramos que el Bienestar Familiar ya no es una institución lejana, sino una que camina con la comunidad. En La Guajira hemos asumido retos enormes y los estamos cumpliendo, como la reducción histórica de muertes por desnutrición y la construcción de modelos de atención acordes a la cultura de nuestros pueblos”.

La directora también anunció que en los próximos días se iniciará el proceso de inscripción de niñas y niños para la atención en el Jardín Intercultural Lomas de Trupillo, y resaltó el papel fundamental de la junta de acción comunal en este proceso, recordando que fue gracias a su insistencia y liderazgo que este sueño hoy es una realidad.